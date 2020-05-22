Ирина Билык сообщила о смерти матери
2020-05-22 18:41:00
10 мая у Анны Яковлевны был день рождения
Украинская певица и композитор Ирина Билык сообщила о смерти своей матери Анны Яковлевны.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"Мистика меня преследует всю жизнь! Только собиралась записать прекрасную песню о маме... и целое утро думала о том, как это будет красиво, и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему… Моя мамочка услышит эту песню уже на небесах. Прощай, любимая мамочка", – написала она.
10 мая у Анны Яковлевны был день рождения.
"Еще 10 мая Анну Яковлевну, шеф-повара телеканала "Интер", поздравляли с очередным днем рождения... Приносим глубочайшие соболезнования Ирине и всей ее семье...", – сообщил менеджер Билык, передает Комсомольская правда.
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