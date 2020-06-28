Не сдаваться. Топ-3 сериала июня о жизни в нескончаемом аду

Триллер "Тьма"

Dark

Германия, 2017–2020, триллер с перемещениями во времени

Тема: игры с судьбой

Зрительский рейтинг IMDb: 8.8

Сезон 3. Серий — 18

В ролях: Анна Кениг, Роланд Вольф, Луис Хофманн Луис

"Тьма" начинается с исчезновения подростков в небольшом городке. В продолжение их поисков раскрывается связь между пропажей мальчиков и неблаговидными поступками жителей: изменами, предательствами, убийствами. Поиски пропавших подростков приводят в пещеры под местной АЭС, где находится временной портал.

Основа сюжета — история четырех немецких семей, судьбы которых тесно переплетены. События происходят в разных временных отрезках — 2019-м, 1986-м, 1953 годах. 1986-й особенно интересен украинским зрителям как год Чернобыльской катастрофы, которая несколько раз упоминается в сериале.

Константин Рылев обращает внимание на то, что карантин вызвал интерес к фильмам, для персонажей которых существование в аду — обыденность. Но их герои не сдаются

Что касается конца света, то во втором сезоне озвучена дата Апокалипсиса: 27 июня 2020 года. Но не волнуйтесь, история нашей планеты не закончена: в картине показано и постапокалипсическое будущее — 2052 год.

Герои отправляются в прошлое, чтобы предотвратить одну катастрофу, но вызывают другую. Персонажи нарываются на самих себя разновозрастных, что создает неразбериху. Поэтому есть фанатские сайты, где подробно разбирается, кто есть кто и кто кому и кем приходится в этих семьях.

Фантастика "Дивный новый мир"

Brave New World

США, 2020, антиутопическая фантастика

Тема: возможно ли всеобщее принудительное счастье

Рейтинг ожидания: 98%

Сезон 1. Серий — 9

В ролях: Деми Мур, Олден Эренрайк, Джессика Браун-Финдли, Гарри Ллойд

Очередная экранизация культового романа Олдоса Хаксли, где изображен социальный футуристический рай, в котором все вроде бы сделано для максимального комфорта.

В Лондоне будущего потребление возведено в культ: здесь царят беззаботность, распутство и безделье. Но не для всех. Общество разбито на касты, люди "сортируются" уже на стадии зачатия: оплодотворение — только искусственное. Рожать "по старинке" аморально.

Одним изначально суждено стать богемными аристократами, другим — их обслугой.

В среде высшей касты любая работа считается дурным тоном. Непомерное рвение к творчеству, а также желание кому-то помочь или кого-то полюбить возводятся в ранг аномалии. Низшей касте прививают "любовь к труду" и держат на алкалоидах, чтобы ненужных вопросов не задавали. Если же у аристократов возникают проблемы, все забывается благодаря глотку синтетического наркотика сомы.

Двое приятелей из низшей касты пропустили инъекцию и оказались за периметром "цивильного" Лондона. Именно здесь начинается восстание тех, кто соскочил с химического крючка "вечного счастья".

Вестерн "Йеллоустоун"

Yellowstone

США, Канада, 2018–2020, эпический вестерн с элементами драмы

Тема: один против всех

Сезон 3. Серий — 19

Зрительский рейтинг IMDb: 8.5

В ролях: Кевин Костнер, Райлли Келли, Уэс Бентли

В США новый сезон "Йеллоустоуна" вышел в День отца (третье воскресенье июня), который в этом году пришелся на 21 июня. Глава семейного клана и владелец ранчо в Монтане Джон Даттон в исполнении Кевина Костнера — стопроцентное воплощение патриархальной Америки, настоящий ковбой. На его землю претендуют не только застройщики, но и индейцы. Их вождь — эффективный менеджер, ходит в дорогом офисном костюме, лелея мечту отобрать у белых землю, которую когда-то они отняли у коренных жителей. "Мы завладеем их землей так же, как это делали белые на протяжении веков", — грозно говорит он на совещании (не на совете!) племени.

Когда противостояние становится нешуточным, Даттон обращается за помощью к своим четверым взрослым детям. Однако и здесь не все гладко: младший, бывший морпех, женат на индианке. И непонятно, чью сторону он примет. Скорее всего, индейцев.

На удивление все проблемы Даттона напоминают проблемы Дональда Трампа, пытающегося утихомирить в США "цветные" массы, у которых накопилось много счетов за годы притеснений. И, как ни странно, железный характер и вера в себя в этой борьбе почему-то не становятся решающими.