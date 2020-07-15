В музей Ханенко вернули вывезенную во время Второй мировой войны картину

Нашли картну только в 2013 году, на аукционе "Дойл" в Нью-Йорке. Вернуть полотно в Украину пытались целых семь лет и теперь оно – на выставке "Дар Василия Щавинского" до 30 августа

В Национальном музее Ханенко показали вывезенную во время Второй мировой войны картину французского художника 18ст. Пьера Гудро "Любовники". Об этом сообщается на сайте музея.

Нашли картну только в 2013 году, на аукционе "Дойл" в Нью-Йорке. Вернуть полотно в Украину хотели целых семь лет и теперь "Любовники" доступны на выставке "Дар Василия Щавинского" до 30 августа.

"Картина Пьера Гудро – настоящая жемчужина коллекции музея. Мы счастливы, что после семи лет усердной работы всех привлеченных к процессу сторон мы наконец можем презентовать этот шедевр киевлянам и гостям столицы", – говорит директор музея Катерина Чураева.

Как пишет УНИАН, в послевоенные годы эта картина впервые появилась в анонимной частной коллекции в Лондоне, с 1953 года находилась у владельца из штата Массачусетс, а по состоянию на 2013 год принадлежала артдилеру в Нью-Йорке, который и выставил ее на аукцион.

В апреле 2014 года ученым музея Ханенко удалось непосредственно осмотреть полотно в Нью-Йорке, провести окончательную экспертизу и добиться начала расследования ФБР. В конце концов, в марте 2020-го картина вернулась в Киев.