Сериал "Чернобыль" получил кинопремию BAFTA в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая мужская роль"
Всего лента забрала 9 из 14 наград.
Список наград сериала "Чернобыль" пополнился кинопремиями BAFTA в номинациях "Лучший мини-сериал" и "Лучшая мужская роль". Статуэтку в последней завоевал актер Джаред Харрис, сыгравший роль главного героя — академика Валерия Легасова.
Об этом BAFTA сообщает в Twitter.
До этого мини-сериал совместного производства телеканалов HBO и Sky Atlantic получил 7 статуэток. Теперь у него 9 из 14 наград.
Полный список наград "Чернобыля" выглядит так:
- лучшая режиссерская работа (Йохан Ренк);
- лучшая операторская работа;
- лучшие декорации;
- лучший дизайн костюмов;
- лучший оригинальный саундтрек (Хильдур Гуднадоуттир)
- лучший звук и монтаж;
- лучшая работа художника;
- лучшая мужская роль (Джаред Харрис).
Напомним, сериал "Чернобыль" удостоился трех телевизионных премий "Эмми" на церемонии вручения наград в Лос-Анджелесе. После премьеры сериала в Киеве запустили туристический маршрут по локациям его съемок.