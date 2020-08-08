Марш лауреатов. Пять книг, написанных победителями литературных премий

В августовском обозрении Фокуса — пять книг, написанных обладателями престижных литературных наград. Два автора — лауреаты Нобелевской премии, два — Букеровской, а главный украинский роман 2020 года написала лауреат «Книги года Би-би-си»

София Андрухович выпустила долгожданную «Амадоку» — роман изрядной толщины, широты и глубины. «Лягушки» Мо Яня посвящены печально знаменитому принципу «Одна семья — один ребёнок», действовавшему в Китае на протяжении 35 лет. Издан по-русски дебютный роман Тони Моррисон, чернокожая героиня которого забеременела от собственного отца. Джулиан Барнс выпустил нон-фикшен о французской Belle Epoque, причём в центр композиции британский прозаик поместил не писателя, художника или политика, а врача-гинеколога. Вышла новая редакция перевода прославленного романа Хилари Мантел — теперь его русское название соответствует английскому.

София Андрухович «Амадока»

ВСЛ, 2020

Кто: лауреат «Книги года Би-би-си» — 2014 за роман «Феликс Австрия». Дочь писателя Юрия Андруховича, жена писателя Андрея Бондаря. В последние годы более заметная фигура «сучукрлита», чем отец и муж.

Что: в «Амадоке» 832 страницы — ровно столько было в таком же эпохальном, нашумевшем, но куда менее удачном романе Оксаны Забужко «Музей покинутих секретів», вышедшем 10 лет назад. «Амадока» не только объёмна, но и разнообразна. По сути, это три разных книги под одной обложкой.

Юрий Володарский любит играть в Кассандру. По его мнению, в этом году София Андрухович непременно получит свою вторую «Книгу года Би-би-си». Любой другой исход премиальной гонки сейчас кажется нонсенсом

О чём: первая часть романа посвящена современности. Её героиня забирает из госпиталя бойца, начисто потерявшего память, и выдаёт его за своего мужа. Во второй рассказывается история Холокоста в Бучаче, она связана с первой множеством сюжетных нитей. В третьей речь идёт об отношениях прозаика и двойного агента Виктора Петрова, писавшего под псевдонимом Домонтович, с Софией Зеровой, женой, а потом вдовой расстрелянного в Сандармохе поэта Миколы Зерова. У каждой части свой жанр — это, соответственно, социальная драма, трагедия и биографическая эссеистика.

Как: три части романа объединены общей тематикой. Три ключевых слова «Амадоки» — травма, идентичность, память. Центральные герои книги переживают сильные потрясения, в корне преображающие их жизни, меняют свои социальные роли, личины и личности, вовлекаются в сложные коллизии припоминания и забывания, преображающие и без того разрозненные факты в ненадёжные мифы. Показательно название романа: Амадока — это описанное средневековыми картографами большое озеро между Волынью и Подольем, которого на самом деле никогда не было.

Мо Янь «Лягушки»

«Эксмо», 2020

Кто: крупнейший современный китайский писатель, лауреат Нобелевской премии 2012 года.

Что: Мо Яня причисляют к магическим реалистам, однако написанные в 2009-м «Лягушки» выбиваются из привычного ряда его романов. В этой книге ничего сверхъестественного нет.

О чём: о том, как работал китайский закон об ограничении рождаемости. С его помощью властям удалось замедлить рост населения, но репрессии привели к огромному количеству личных трагедий. О них Мо Янь знал больше, чем кто-либо другой: прототипом героини «Лягушек», акушерки Вань Синь, стала родная тётя писателя. Вань Синь — персонаж в высшей степени противоречивый. Тысячи жизней матерей и новорождённых она спасла, но немало и погубила.

Как: название у Мо Яня ещё более говорящее. Лягушка — по-китайски «ва», ребёнок — «вава», между земноводными и младенцами в романе проведено множество параллелей. К примеру, Вань Синь панически боится первых — они ей напоминают о нерождённых вторых.

Тони Моррисон «Самые голубые глаза»

«Эксмо», 2020

Кто: первая чернокожая писательница — лауреат Нобелевской премии (1993). Ушла из жизни ровно год назад в возрасте 88 лет.

Что: дебютный роман Моррисон. Вышел в 1970 году, когда писательнице было уже под сорок. Дебют оказался на редкость зрелым, американские критики сразу же стали прочить Моррисон большое будущее и не ошиблись.

О чём: о юной негритянке, которая становится жертвой отцовского сексуального насилия, беременеет и постепенно сходит с ума. О социальной несправедливости, в основе которой лежит расовое неравенство. О детской зависти и взрослой жестокости. О том, как прекрасный иллюзорный мир полностью заменяет беспросветный реальный.

Как: в первом романе Моррисон отчётливо просматривается тематика и стилистика её будущих книг, а также склонность к экстремальным, шокирующим сюжетам. «Самые голубые глаза» неоднократно исключали из учебных планов американских колледжей за «вульгарный, непристойный язык» и «откровенные сексуальные описания».

Джулиан Барнс «Портрет мужчины в красном»

«Иностранка», 2020

Кто: один из лучших британских прозаиков последних десятилетий, лауреат Букеровской премии (2011).

Что: книга, на которую Барнса вдохновила одноимённая картина Джона Сингера Сарджента, вышла в оригинале в прошлом году.

О чём: о докторе Самюэле-Жане Поцци, отце французской гинекологии, — красавце, сибарите и донжуане, но в большей мере — о хронотопе, к которому тот принадлежал. «Портрет мужчины в красном» живописует Belle Époque — Францию рубежа XIX и XX веков. О том, какой она была, можно судить по списку действующих лиц: Гюисманс, Золя, Моне, Сара Бернар, Мопассан, Дрейфус, Ростан, Мария Кюри, Дега, Пруст и др.

Как: с искренней любовью к эпохе, которую Барнс называет «декадентской, неистовой, нарциссической и невротической». С присущей английскому писателю франкофилией и характерным для него чеканным остроумием. С точными, словно по-медицински отмеренными дозами воодушевления и иронии, гармонично уравновешивающими друг друга.

Хилари Мантел «Вулфхолл, или Волчий зал»

«Азбука», 2020

Кто: первая женщина, дважды удостоенная Букеровской премии: в 2009 году за «Вулфхолл», а в 2012-м — за его продолжение «Внесите тела».

Что: новая редакция перевода, затронувшая, в частности, название. В русском издании 2011 года роман назывался «Волчий зал», что выглядело не вполне корректно.

О чём: об удивительной карьере Томаса Кромвеля — простолюдина, ставшего первой фигурой при дворе Генриха VIII, государственным секретарём и главным министром Англии, основным идеологом Английской реформации. Обычно Кромвеля наделяют негативными чертами, однако Мантел к своему герою относится с явной симпатией, и читателю трудно с ней не согласиться.

Как: «Вулфхолл» берёт динамичным сюжетом, эффектными диалогами, глубоким погружением в эпоху, скрупулёзным описанием быта XVI столетия. Об успехе исторической трилогии о Кромвеле свидетельствуют не только два Букера, но и снятый по роману Мантел шестисерийный мини-сериал, удостоенный «Золотого глобуса» и восьми номинаций на «Эмми».