Умер известный актер СССР Сергей Колтаков

Актер скончался после продолжительной тяжелой болезни, учавствуя в сьемках до последних дней.

В понедельник, 7 сентября, на 65-ом году ушел из жизни известный советский и российский актер Сергей Колтаков.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление режиссера Григория Константинопольского. По его словам, актер умер от тяжелой болезни, о которой уже было известно во время съемок последней картины с участием Колтакова – сериала "Мертвые души", 2020-го года выпуска.

"Несмотря ни на что, он старался сохранять бодрость духа и держался молодцом", – сообщил режиссер.

Смерть артиста прокомментировал и российский шоумен Семен Слепаков в своем Instagram-аккаунте.

"Умер гениальный артист и потрясающий человек – Сергей Михайлович Колтаков. Тонкий, умный, талантливый, бесстрашный, с великолепным чувством юмора. Прощайте, Сергей Михайлович! Вас будет очень сильно не хватать", – написал Слепаков.

Сергей Колтаков продолжал сниматься в российских фильмах до последних лет жизни, однако свою славу он заработал еще в "перестроечном" СССР 80-ых годов, благодаря ролям в художественных фильмах: "Зеркало для героя" (1987), "Соучастники" (1983), "В стреляющей глуши" (1986), "Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1988), Утоли моя печали (1989), а также "Рваное сердце" (1990-го года выпуска).

Напомним, на днях, умер герой сериала "Воронины" и фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" народный артист России Борис Клюев.