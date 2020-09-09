Покорительница Голливуда. Иванна Сахно о переезде в Америку и о том, что из этого вышло

Фокус встретился с украинской актрисой Иванной Сахно, чтобы узнать, как ей играется в научно-фантастических боевиках и хоррорах и в каких картинах она мечтает сниматься.

22-летняя Иванна Сахно снялась в двух крупнобюджетных голливудских блокбастерах в жанре экшен — "Тихоокеанский рубеж-2" и "Шпион, который меня кинул". Обе картины 2018 года. В первой она играла польку-кадета, во второй — хорватскую киллершу. Все это требует недюжинной физической подготовки в сравнении с тем, в каких лентах актриса, будучи девочкой, снималась в Украине: "Леся + Рома", "Иван Сила".

Сахно из киношной семьи: мама — режиссер, папа — оператор. Галина Кувивчак-Сахно создала несколько мелодрам. Анатолий Сахно снял нашумевший сериал "Спiймати Кайдаша". В 2013 году семья переехала в США ради голливудской карьеры дочери. Для этого приложили немало усилий. В Киеве широкую известность получил факт, что американские продюсеры запрещают Иванне вживую общаться с родителями на украинском языке (только с помощью СМС), чтобы это не влияло на ее английское произношение.

(Фото: Getty Images)

Сейчас актриса живет в Нью-Йорке, но связей с родиной не прерывает: в 2016-м стала лауреаткой национальной премии "Телетриумф" за роль в украинском сериале "Черный цветок". В этом году Сахно — член жюри кинофестиваля "Молодость". На форуме она представила свой новый украино-американский триллер с элементами хоррора "Пусть идет снег". Эту картину, снятую режиссером-дебютантом Стасом Капраловым, купил для проката Голливуд. По сюжету фильма в горах на снегоходе девушку преследует маньяк.

Фокус встретился с Сахно, чтобы узнать, как ей играется в научно-фантастических боевиках и хоррорах и в каких картинах она мечтает сниматься.

"Тихоокеанский рубеж-2", "Шпион, который меня кинул" — фильмы в жанре экшен. Откуда у вас спортивные и боевые навыки?

— Серьезная физическая подготовка — часть продакшена. Обычно выделяется пара недель на тренировки перед съемками. В "Тихоокеанском рубеже" у нас было два месяца на тренировки, прежде чем начали снимать. Наши костюмы были очень тяжелыми, съемки с огромными машинами-роботами — все это предполагало повышенную опасность.

"Продюсерское голливудское кино — это большие масштабы и игра по серьезным правилам, которых следует придерживаться. Ты иногда чувствуешь себя частью машины, продукта"

Что касается "Шпиона", то за месяц до начала съемок я начала заниматься боксом и гимнастикой. Мне это интересно, ведь получается, что ты меняешься не только внешне физически, но и внутренне психологически. Заранее меня не проверяли на тренированность, хотя и спрашивали, есть ли спортивный опыт. Но обычно какой-то опыт в спорте есть у каждого — бег, например.

Если же фильм построен на боевых искусствах, тогда проходишь специальный тест, то есть нужно быть профессионалом в этом деле.

Главное — кастинг

Покорить Голливуд сложно. Вы первая из наших актеров, кто добился там признания. Что этому способствовало — деньги, связи?

— Когда приезжаешь за рубеж, то никому не интересно, кто ты, откуда и кто твои родители. Тебе нужно все делать самостоятельно. Да, кому-то, возможно, помогают связи. Но в моем случае это были агенты и менеджеры, которых я встретила в Голливуде и которые сводили меня с директорами по кастингу. Все, что нужно было делать, — досконально вы­учить английский язык и ходить на кастинги.

НЕРВЫ НА ПРЕДЕЛЕ. Съемки в хорроре "Пусть идет снег" стали испытанием для актрисы: физическим, эмоциональным, ментальным

Я не верю в путь, когда человек стремится на светские вечеринки в надежде встретить там известных режиссеров и продюсеров — это дорога в никуда. Главное — кастинг. Только там решается, подходишь ты на роль или нет.

Для совершенствования английского ваши агенты запрещали вам с родственниками говорить на родном языке. Было сложно?

— Я не воспринимаю это негативно. В первую очередь это нужно мне. Так я активнее избавлялась от акцента. На украинском общалась только с помощью СМС.

Борьба со стереотипами

Многие наши актеры в Голливуде становились заложниками славянского образа: русские мафиози, украинские криминальные авторитеты и т. д. В какой степени этот стереотип коснулся вас, тем более что вы уже сыграли хорватскую киллершу?

— На кастингах хватает заказов на славянские типажи. И ты действительно рискуешь попасть в одну и ту же систему восприятия, став заложником похожих ролей. Но это зависит только от того, какой путь ты сам выбираешь. Надо иметь мужество иногда отказываться даже от хороших ролей, которые не являются частью траектории твоего движения. Репрезентация украинцев в Голливуде непривлекательна: киллеры, мафия. Поэтому моя задача — в том числе изменить взгляд американцев на Украину, принести в их кино настоящие аутентичные украинские истории.

"Серьезная физическая подготовка — часть продакшена. В "Тихоокеанском рубеже" было два месяца на тренировки перед съемками"

Однажды я работала в интересном фильме. Там были моменты, связанные с Украиной. Американские сценаристы, написавшие это, оказались заложниками исторических клише. Тогда я стала звонить сценаристам и продюсерам проекта, говорила с ними максимально откровенно на эту тему, объясняла, почему это клише. В результате они пошли навстречу и изменили сценарий, за что я им благодарна.

О какой роли мечтаете?

— Я бы не сказала, что у меня есть роль-мечта. Если концентрируешься на какой-то специфической роли, то не сможешь быть открытым для других, возможно, совершенно неожиданных ролей. В целом меня интересует независимый кинематограф больше, чем крупные студии. Если брать жанр, то нравится комедия. Знаю, что это трудный жанр, но мне он близок.

Испытание горами

Какой, на ваш взгляд, основной посыл хоррора "Пусть идет снег"?

— Это картина о человеческих отношениях и том, на что мы способны в экстремальной ситуации. Как зрителю мне тяжело смотреть хоррор, у меня слишком хрупкая нервная система для этого (смеется). А создавать такие фильмы интересно, потому что они требуют больших физических и эмоциональных нагрузок. Мне интересно было пройти это испытание: холодная вода, заснеженные горы. Я хотела поучаствовать в проекте, который бы меня развивал эмоционально, физически, ментально. Когда вспоминаю эти съемки, то чувствую большую благодарность команде. У нас сложились теплые отношения, потому что один другому помогал.

СОЧЕТАНИЕ КРАСОТЫ И СИЛЫ. По этому кадру со съемок "Тихоокеанского рубежа-2", сделанному в Сиднее, видно, что основная фишка Иванны — сочетание очаровательной хрупкости и силы

Мы снимали высоко в горах. Ассистентка по актерам постоянно падала в обмороки. Был момент, когда и я в кадре упала в обморок, потому что высоко в горах разряженный воздух. Идти по пояс в снегу чрезвычайно трудно. Мы мало спали, накопилась усталость. Зато была возможность изучить себя, свое тело в экстремальных условиях, а трудности заставили команду стать семьей. Месяц съемок мне показался одним длинным днем.

В чем разница в подходах украинских и голливудских режиссеров?

— Каждый режиссер — индивидуальность. И на каждом новом проекте это другой человек. На съемках "Пусть идет снег" мы тесно общались с режиссером все 25 дней съемок. Так что было немало времени, чтобы подробно смоделировать героиню и ее путь на протяжении всей истории. Мне интересно работать абсолютно со всеми режиссерами: американскими, европейскими, украинскими. Главное, чтобы у них было свое видение фильма и способность это воплотить.

Быть частью машины

Подтвердите или опровергните миф, что Голливуд — это жесткая "фабрика грез", где диктат денег и большая ответственность, а в Европе киноиндустрия гораздо либеральнее.

— Я бы не назвала это мифом, продюсерское кино — это действительно большой масштаб и игра по серьезным правилам, которых нужно придерживаться. Иногда чувствуешь себя частью машины, продукта. Если же говорить о независимом американском кино, то оно не сильно отличается от европейского. Здесь меньше средств, но больше свободы в работе над фильмом.

Затронула ли вас темная сторона Голливуда, как вы восприняли скандалы по поводу харассмента?

— От харассмента нужно очистить не только Голливуд, но и нашу страну. Просто Америка первая решилась три года назад об этом открыто заговорить. Я с харассментом не сталкивалась, сотрудничала только с людьми, которые уважают тех, с кем работают на съемочной площадке.

Вы наверняка следите за современным украинским кино. На что обратили внимание в последнее время?

— Да, стараюсь следить. Поэтому хотела бы поработать с Владимиром Васяновичем. Это чудесный человек с правильным взглядом на жизнь. В прошлом году мне понравился фильм "Домой" с Ахтемом Сейтаблаевым. Хочу также посмотреть фильм "Мысли мои тихие" с Ирмой Витовской, о котором слышала много хороших отзывов. Но в Америке с этим проблема — там сложно в интернете найти новые украинские картины, потому что нет линков, по которым переходишь и покупаешь их просмотр онлайн.

Что вам помогает добиваться успеха?

— Во-первых, фокусировка, анализ себя и мира вокруг. Ты должен быть открыт и максимально брать от других: не только от кинематографистов, но от людей, которые тебя вдохновляют, проявляя к ним любовь и уважение. Это помогает лучше понять себя, свои возможности и выбирать верную дорогу. Во-вторых, для меня важна возможность отстаивать свою точку зрения. В-третьих, усиленная работа над собой.

Нью-Йорк похож на Киев

Как отдыхаете?

— Если я не в США, а в другой стране, то люблю ходить по улицам новых городов, узнавать местную культуру. А когда дома в Нью-Йорке, то нравится проводить время наедине с собой — это мое любимое занятие. Четыре месяца карантина мне с собой было весело (смеется). У меня есть чудесные друзья в Нью-Йорке. Благодаря им я научилась ценить общение. Если раньше считала себя интровертом, то сейчас одно из самых больших удовольствий — собраться с друзьями и посмотреть любимые киноленты. Люблю находить новые истории, новых режиссеров.

НА ПРИЦЕЛЕ. В комедийном боевике "Шпион, который меня кинул" героиня Сахно, киллерша, шутить не любит

Нью-Йорк — город, который, как ни парадоксально, мне больше всего напоминает Киев. Я бы не сказала, что у них схожая архитектура, но там очень много, как и здесь, зелени — деревьев, цветов. В центре Манхеттена есть украинский район — любимое многими место, даже есть улица Тараса Шевченко. Там украинские церкви, кафе, рестораны. Украинцы, живущие в Нью-Йорке, преданы своей истории и культуре. Олег Сенцов приезжал к нам, был в Украинском доме. Именно благодаря такому Нью-Йорку я ощущаю себя ближе к Киеву.

В Нью-Йорке мое любимое место отдыха — украинский ресторан "Веселка". Он работает 24 часа в сутки. Бывает, что мы до двух часов ночи смотрим какой-нибудь фильм, а потом едем туда, чтобы поесть вареников и борща. У меня не много друзей в Нью-Йорке, в основном это иностранцы, но для них украинская кухня уже стала любимой.

В прошлом году я приезжала в Одессу и тоже абсолютно влюбилась в этот город — в его кухню, людей и даже котов вокруг (смеется). Я всегда испытываю ностальгию по родным местам, поэтому ценю каждый свой приезд на родину.