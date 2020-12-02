Украинская киноакадемия впервые вручит кинопремию за лучший оригинальный сериал

Победителя в номинации "Лучший оригинальный сериал" будут выбирать в 2 этапа.

Украинская киноакадемия впервые вручит Национальную кинопремию в номинации "Лучший оригинальный сериал" во время V кинопремии "Золота дзиґа". Об этом сообщает пресс-служба киноакадемии.

"В последнее время мы увидели, насколько выросло не только количество, но и качество украинских сериалов. Украинские зрители увидели драматические подростковые переживания в "Первых ласточках", комедию "Поймать Кайдаша", драмеди о взрослении "Секс, Инста и ВНО" и другие. Несмотря на то, что в теле- и вебпространстве появились действительно достойные претенденты на звание лучших, Украинская киноакадемия пошла по пути коллег киноакадемий других стран и ввела новую номинацию "Лучший оригинальный сериал", чтобы отмечать достижения и в этой области кинематографа", — сказала исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Выбор победителя в номинации "Лучший оригинальный сериал" состоится в 2 этапа: 1-й — голосование всеми членами Киноакадемии и формирования тройки номинантов; 2-й этап — голосование за победителя в номинации правлением и набсоветом киноакадемии.

Напомним, во время пандемии коронавируса количество сетевых просмотров продолжает расти. Фокус рассказывает о продолжении трех проверенных и популярных сериалов, где остро стоит вопрос власти — инопланетной, политической, магической.