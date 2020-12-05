Кинокритики The New York Times назвали лучшие фильмы года (трейлеры)

Американские киноэксперты перечислили более десяти самых интересных кинолент.

Опубликован список лучших художественных фильмов года. Перечень был составлен кинокритиками американского издания The New York Times Манолой Даргис и Энтони Оливером Скоттом.

По мнению Даргис, в рейтинг лучших картин года входят "Мартин Иден" режиссера Пьетро Марчелло, "Сити Холл" Фредерика Вайсмана, "Гунда" Виктора Косаковского, "Американская утопия" Спайка Ли, "Бакурау" Жулиано Дорнеля и Клебера Мендонса Фильо, "Первая корова" Келли Райхардт, "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман, "Коллектив" Александра Нанэу, "40-летняя версия" Рады Бланк и "Дылда" Кантемира Балагова.

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Энтони Оливер Скотт дополнил список такими лентами, как "Борат 2" Джейсона Уолинера, "Зависнуть в Палм-Спрингс" Макса Барбакова, "Дик Джонсон мертв" Керстен Джонсон и "Душа" Пита Доктера.

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Отметим, ранее культовый кинорежиссер Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен. А Фокус назвал три самых популярных фильма в онлайне.