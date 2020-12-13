"Европейский Оскар": Европейская киноакадемия назвала лучший фильм 2020 года

Лучшей лентой года по версии Европейской киноакадемии стала картина датского режиссера "Еще по одной".

Европейская киноакадемия определилась с победителем в номинации "лучший фильм года". Им был названа картина "Еще по одной" датского кинорежиссера Томаса Винтерберга, рассказывает Deadline.

"Мой первый фильм был про насилие над ребенком, второй тоже, а теперь я снял фильм про четверых белых гетеросексуальных мужчин, которые учат детей пить. Такого никогда бы не произошло за пределами этого континента, и я горжусь, что получил награду на этом континенте", — цитирует Винтерберга Lenta.

Он также получил награду как "лучший режиссер года". "Лучшим сценарием года" стал текст Винтерберга, написанный в соавторстве с Тобиасом Линдхольмом. А "лучшим актером года" назвали Мадса Миккельсена, который исполнил главную роль в ленте.

В официальном синопсисе фильма "Еще по одной" сказано следующее:

"Заходят как-то в бар профессор истории, психолог, экономист и физрук. И решают проверить научную теорию: c самого рождения человек страдает от нехватки алкоголя в крови. Чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым. Бокал вина утром, пинта пива в обед, стакан виски вечером. Казалось бы, что может пойти не так?".

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За первенство в номинации "лучший фильм года" также сражались ленты "Тело христово" поляка Яна Комасы и "Мартин Иден" от итальянского режиссера Пьетро Марчелло.

Другие основные награды Европейской киноакадемии распределились следующим образом: "лучшей актрисой" назвали Паулу Бер (фильм "Ундина"), а "лучшим документальным фильмом" — "Коллектив" от румына Александра Нанау.

Напомним, представитель Американской киноакадемии сообщил, что вручение главной кинематографической премии "Оскар" в 2021 году пройдет в традиционной оффлайн-форме. Статуэтки вручат в Лос-Анджелесе.