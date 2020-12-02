"Оскар" 2021 не будет уходить в онлайн: премии вручат в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе

Информацию озвучил представитель Американской киноакадемии.

Представитель Американской киноакадемии сообщил, как пройдет вручение главной кинематографической премии "Оскар" в 2021 году. По его словам, премия пройдет в традиционной оффлайн-форме, об этом пишет Variety.

Из-за эпидемиологической ситуации церемонию перенесли на 25 апреля. Организаторы утверждают, что в любом случае вручение наград пройдет, как и раньше, в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что пока нет информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии "Оскар" 2021.

Уже известно, что нашу страну на престижной кинопремии будет представлять лента "Атлантида", режиссера Валентина Васяновича.