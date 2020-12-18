"Чудо-женщина 1984" и Галь Гадот спасут киномир от пандемической скуки

В Украине стартовал блокбастер "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот: получилась страшная сказка со счастливым концом

Сегодня ситуация из-за коронавируса критическая потому, что надежды киноиндустрии на "Довод" Кристофера Нолана и "Мулан" Ники Каро не оправдались. Шпионский боевик с элементами фантастки при бюджете $300 млн собрал столько же, что равносильно провалу. А сага о китайской девушке-воине при 200-миллионом бюджете собрала всего $71 млн. При этом студия Disney выпустила его не только в широкий прокат, но и параллельно – на своей стриминговой платформе.

И вот последняя кинонадежда этого года (в запасе только полнометражный мультфильм "Душа" Пита Доктера, премьера которого состоится 25 декабря) – фильм "Чудо-женщина 1984" режиссера Пэтти Дженкинс (снявшей предыдущий фильм о Диане в 2017 году), который студия Warner Brothers запускает по той же схеме: прокат+стриминг.

В кадре – вся планета

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Картина началась как стандартная сага о супергероях. Диану Принс (израильская актриса Галь Гадот) с детства готовили к роли амазонки – она родом из этого боевого женского племени. Сегодня Диана находится в 1984 году, являясь молодой и обворожительной сотрудницей известного Смитсоновского музея американского искусства в Вашингтоне.

Происходит попытка ограбления, но Дина-амазонка своим светящимся Лассо Правды быстро ловит преступников, которые пытаются затеряться в переполненном супермаркете. Конечно, кроме награбленного добра она спасет еще и ребенка. Стопроцентная супергероиня!

Но не торопитесь скучать

[ + – ] Чудо-женщина с Лассо Правды

В музей попадает загадочный артефакт. Его экспертную оценку должна сделать приглашенная научная сотрудница Барбара Минерва (Кристен Уиг). Она неуклюжа, нелепа, странно одевается и в очках (без диоптрий – эта фальшивая деталь всегда немного раздражает очкариков). Женщина считает, что эта вещь из кристаллов не тянет "более $70 долларов". Однако прекрасная Диана помогает Барбаре разобрать древнюю надпись на вещице: "Выполню любое желание". Каждая из сметливых девиц быстренько загадывает по желанию. Никак, разумеется, не связанному с их научной деятельностью. И о! чудо! – мечты сбываются. Штука работает.

Но тут дамочкам на голову падает разработчик нефтяных месторождений – стильно одетый Максвелл Лорд (Педро Паскаль), которого можно часто видеть по телевидению, где он в духе современных тренеров по мотивации призывает верить в то, что наши желания обязательно сбудутся.

Лорд крадет артефакт и при помощи глобального спутникового ТВ запускает машину по исполнению желаний массового производства. В обмен, разумеется, от каждого на что-то ценное для себя.

В этот водоворот исполнения желаний оказываются втянуты как простые граждане планеты, так и сильные мира сего. В фильме дотошно воспроизводится стилистка 80-х, касающаяся разных стран и континентов: Запад, Восток, СССР. Как военных, так и гражданских лиц. Поневоле масштаб событий захватывает.

То, что в результате массового исполнения желаний начинает твориться напоминает сюжет рассказа дореволюционной российской юмористки, любимой писательницы Николая II, Тэффи "Когда рак свистнул", которые обозначен автором как "Рождественский ужас". Когда там рак свистнул, стали массово сбываться желания людей. Один солдатик, например, пожелал своему полковнику: "Чтоб тебе лопнуть". Что и произошло.

Возьмите этот факт и умножьте его на воображение создателей картины, которые смоделировали подобный ход событий в масштабе планеты с подробной деталировкой.

Сами трюки в картине уровня цикла "Форсаж", где, кстати, снималась исполнительница главной роли Галь Гадот – израильтянка показывает высокий трюковый класс.

Бойтесь своих желаний

[ + – ] Чудо-женщина в новых доспехах

Что становится ясно, глядя это кино? Что большинство желаний продиктовано нашим эгоизмом. Оригинальная авторская фантазия показывает, что предела наших эгоистических желаний нет. Сначала врем сами себе, а потом заставляем весь мир соглашаться с этим. Супергеройская фэнтезийная лента постепенно превращается в философскую притчу.

Апокалипсис неминуем. Можно ли его остановить? Для этого надо ответить: можем ли отказаться от своих эгоистических желаний? Какую цену мы за них платим? Что важнее – загородный дом, миллиарды в банке или внимание и любовь твоего ребенка? Чем мы реально способны пожертвовать?

Эта фэнтезийная сказка, чем ближе к финалу, тем чаще задает зрителям эти непростые вопросы. И находит на них точные, метафорические ответы.

Сейчас во времена кризиса, вызванного пандемией, это очень своевременный фильм, показывающий, что с любой ситуацией можно справиться, если каждый найдет внутреннюю опору. Для этого нужно предельно честно ответить на один вопрос: что на самом деле для тебя важно?

Смеем предположить, что картину ждет успех, потому что ее многоуровневость способна зацепить совершенно разную аудиторию: кто-то в ней увидит зрелищный боевик, а кто-то тонкую, интеллектуальную драму. Главное – картина получилась!