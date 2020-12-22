"Грязный маленький вирус": Игги Поп посвятил свою новую песню COVID-19 (видео)

Музыкант назвал коронавирус "грандиозным событием" в жизни многих людей.

Американский 73-летний рок-музыкант Игги Поп посвятил свою новую песню коронавирусу. Композиция называется "Dirty Little Virus" ("Грязный маленький вирус").

По словам артиста, он хотел создать не слишком эмоциональное и не слишком глубокое произведение.

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Композиция начинается со слов: "На сцене появляется COVID-19". В ней также поется: "Мир мальчиков и девочек рухнул, дедушка умер, а Трамп получил по заслугам" и "Ей всего 19, но она может убить тебя".

Рокер также опубликовал видеоролик о создании песни. В нем он рассказал, что в тексте песни пытался спародировать газетные заголовки.

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"Я считаю, что коронавирус стал грандиозным событием в моей жизни и жизни многих, и это длится почти год. Персоной этого года должен быть вирус", – отметил автор.

Соавтором песни стал Лерон Томас, который занимался редактированием и аранжировкой трека, а также сыграл партию на трубе.

Фанаты Игги Попа в Instagram поблагодарили рокера за новый сингл. В частности, кинорежиссер и близкий друг певца Джим Джармуш тоже оценил песню, назвав ее "отличной".

Последний сольный альбом под названием "Free" Игги Поп выпустил в сентябре 2019 года.

Отметим, ранее лидер легендарной ирландской группы U2 Боно сочинил песню в поддержку всех, кто находится в трудном положении из-за коронавируса.