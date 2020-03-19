Лидер группы U2 посвятил новую песню итальянцам на карантине

2020-03-19 16:28:00

11 0

Боно выпустил первую за три года композицию

Лидер легендарной ирландской группы U2 Боно презентовал первую за три года песню.

Музыкант сочинил новую композицию в поддержку находящихся на карантине итальянцев. А также для ирландцев, медиков и всех, кто находится в трудном положении из-за коронавируса.

Баллада записана под аккомпанемент фортепиано.

"Для итальянцев, которые вдохновили на это… Для ирландцев… Для всех, кто в сложном положении в День святого Патрика, но продолжает петь. Для докторов, медсестер, сиделок на передовой, мы поем для вас", – написал Боно в своем Instagram.

Как ранее писал Фокус:

Loading...