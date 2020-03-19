Боно выпустил первую за три года композицию

Лидер легендарной ирландской группы U2 Боно презентовал первую за три года песню.

Музыкант сочинил новую композицию в поддержку находящихся на карантине итальянцев. А также для ирландцев, медиков и всех, кто находится в трудном положении из-за коронавируса.

Баллада записана под аккомпанемент фортепиано.

"Для итальянцев, которые вдохновили на это… Для ирландцев… Для всех, кто в сложном положении в День святого Патрика, но продолжает петь. Для докторов, медсестер, сиделок на передовой, мы поем для вас", – написал Боно в своем Instagram.

Как ранее писал Фокус:

В итальянском городе Бергамо с населением немногим больше 120 тыс. человек от коронавируса ежедневно умирает около 50 человек. Об этом жительница города рассказала корреспонденту Фокуса. "Я каждый день слышу, как ездят скорые, читаю местные новости. Все это очень реально", — рассказывает девушка. По ее словам, раньше в городе случалось всего несколько похорон в день.

Находящиеся на карантине жители Италии выходят по вечерам на балконы и поют песни, чтобы поддержать друг друга в непростой ситуации. Такой необычный флешмоб организовал итальянский поэт Лоренцо Чоче.