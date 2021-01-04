Кинофестиваль в Швеции ищет добровольцев для просмотра фильмов в изоляции на острове-маяке
Добровольцы должны вести ежедневный видеоблог об эксперименте.
В Швеции Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках добровольца, который готов отправиться на неделю на уединенный остров-маяк Патер Ностер.
Как сообщается на сайте фестиваля, добровольцу необходимо будет в одиночестве посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля. Для него будут подготовлены комфортные условия: еда, напитки и удобная кровать. А вот ноутбук, смартфон и книги на маяке будут запрещены.
"Все, что вам доступно – наблюдение за волнами и просмотр фильмов", – сказал арт-директор Гетеборгского фестиваля Йонас Холмберг.
Он назвал гала-показ для одного человека довольно неординарным опытом, но уточнил, что эксперимент должен стать своего рода элементом новой реальности, "когда места, известные своей многолюдностью и полной жизнью, теперь внезапно пусты".
Добровольцы должны вести ежедневный видеоблог об эксперименте и должны быть эмоционально и психологически подготовлены к неделе изоляции.
Заявки на участие начали принимать 4 января, а победителя назовут 19 января. На маяк он отправится 30 января.
Идея изоляции появилась у организаторов на фоне пандемии коронавируса, когда многие предпочитают смотреть фильмы дома, а не в кинотеатрах, как прежде.
Гетеборгский кинофестиваль впервые был проведен в 1979 году. На первом Гетеборгском кинофестивале в трех залах было показано 17 фильмов, которые посмотрело три тысячи посетителей. Сегодня этот фестиваль является крупнейшим в Скандинавии. Здесь ежегодно в течение десяти дней в январе-феврале показывают примерно 450 фильмов из шестидесяти стран. Гетеборгский кинофестиваль играет важное значение с точки зрения заключения договоров в области киноиндустрии.
Отметим, ранее в Великобритании объявили конкурс на позицию вегана-мясоеда. Компания Vegan Liftz искала людей, желающих принять участие в эксперименте, в рамках которого на целый месяц участникам придется отказаться от мяса и стать веганом. При этом, людям обещали заплатить 2 тысячи фунтов для британцев, и $2500 – для участников из США.
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