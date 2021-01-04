Кинофестиваль в Швеции ищет добровольцев для просмотра фильмов в изоляции на острове-маяке

Добровольцы должны вести ежедневный видеоблог об эксперименте.

В Швеции Гетеборгский кинофестиваль объявил о поисках добровольца, который готов отправиться на неделю на уединенный остров-маяк Патер Ностер.

Как сообщается на сайте фестиваля, добровольцу необходимо будет в одиночестве посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля. Для него будут подготовлены комфортные условия: еда, напитки и удобная кровать. А вот ноутбук, смартфон и книги на маяке будут запрещены.

"Все, что вам доступно – наблюдение за волнами и просмотр фильмов", – сказал арт-директор Гетеборгского фестиваля Йонас Холмберг.

Он назвал гала-показ для одного человека довольно неординарным опытом, но уточнил, что эксперимент должен стать своего рода элементом новой реальности, "когда места, известные своей многолюдностью и полной жизнью, теперь внезапно пусты".

Добровольцы должны вести ежедневный видеоблог об эксперименте и должны быть эмоционально и психологически подготовлены к неделе изоляции.

Заявки на участие начали принимать 4 января, а победителя назовут 19 января. На маяк он отправится 30 января.

Идея изоляции появилась у организаторов на фоне пандемии коронавируса, когда многие предпочитают смотреть фильмы дома, а не в кинотеатрах, как прежде.

Гетеборгский кинофестиваль впервые был проведен в 1979 году. На первом Гетеборгском кинофестивале в трех залах было показано 17 фильмов, которые посмотрело три тысячи посетителей. Сегодня этот фестиваль является крупнейшим в Скандинавии. Здесь ежегодно в течение десяти дней в январе-феврале показывают примерно 450 фильмов из шестидесяти стран. Гетеборгский кинофестиваль играет важное значение с точки зрения заключения договоров в области киноиндустрии.

Отметим, ранее в Великобритании объявили конкурс на позицию вегана-мясоеда. Компания Vegan Liftz искала людей, желающих принять участие в эксперименте, в рамках которого на целый месяц участникам придется отказаться от мяса и стать веганом. При этом, людям обещали заплатить 2 тысячи фунтов для британцев, и $2500 – для участников из США.

Ранее ученые из Института космической медицины и физиологии в Тулузе искали добровольцев-мужчин, которые готовы были два месяца лежать в кровати.