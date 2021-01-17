Меч в камне, внутренний компас и вся правда о продюсерах: 7 лучших клипов января

Плейлист января собрал чистую, добрую, искреннюю музыку от LP, Dove Cameron, Armin van Buuren, Lyn Lapid, Vivienne Mort, Why Donʼt We и Passenger.

LP

How Low Can You Go

[ + – ] LP - How Low Can You Go

Неясно, какими стрелами итальянская эльфийка LP прострелила сердца украинским фанатам, но здесь у нее свой фанклуб, который раздает слушателям пряники во время каждого выступления их богини в Украине, а слушателей у нее много — Дворец спорта на 10 тыс. мест девушка заполняет легко. С 2017-го по 2019 год она выступала у нас девять раз и снова должна была вернуться в 2020-м, но тут начался карантин. Кажется, о его конце мы тоже узнаем по ее возвращении — как Ной о конце потопа от голубки. А пока вытрем слезы расставания песней о диких ночах, которые LP провела в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Dove Cameron

We Belong

[ + – ] Dove Cameron - We Belong

Американская певица и актриса Дав Камерон выпустила новый клип, завораживающий сочетанием игрушечности и реалистичности. Девушка глянцевой красоты — почти кукла Барби, а в скупых танцевальных движениях подражательница марионеткам не может найти себе места в большом доме с модным дизайном. 24-летняя Дав в пышном бальном платье с открытыми плечами, похоже, и сама от себя без ума, потому что заглядывается в свои отражения и сама себе поет с телеэкранов. Песня — о любви и взаимном притяжении, но одновременно — о самопознании, "собственной химии, своем истинном севере и внутреннем компасе", как уверяет Дав.

Armin van Buuren, Duncan Laurence

Feel Something

[ + – ] Armin van Buuren, Duncan Laurence - Feel Something

Диджей Армин ван Бюрен, выросший в нидерландской деревне с труднопроизносимым названием Каудекерк-ан-ден-Рейн, создает ту электронику, которая рифмуется со стилем хюгге. В ней — спокойное счастье и мягкое тепло. Показательно, что в юности композитор на какое-то время бросил юриспруденцию из-за взлета музыкальной карьеры, но затем вернулся и окончил университет: все-таки нидерландцы — люди надежные и уравновешенные. В топы электроники его имя упорно попадает последние 25 лет, не исключение — последний мини-альбом Euthymia. Все его семь треков обязательны к прослушиванию, как прием витамина В зимой.

Lyn Lapid

Producer Man

[ + – ] Lyn Lapid - Producer Man

17-летняя певица Лин Лапид в начале прошлого года впервые столкнулась с живым продюсером, который похвалил ее каверы на TikTok и одновременно смертельно огорчил. "Он рассказал мне, что в начале карьеры исполнителю приходится выпускать музыку, которую он сам может ненавидеть, ради быстрой популярности", — пожаловалась Лин. Она до того обиделась, что написала разоблачающую песню "Человек-продюсер", которую фрагмент за фрагментом выкладывала на TikTok. При этом ее пение сопровождалось только стуком и щелканьем пальцев. В результате девушка все же вошла в индустрию, одновременно раскритиковав ее методы.

Vivienne Mort

Перше відкриття

[ + – ] Vivienne Mort - Перше відкриття

Первая за два последних года песня Vivienne Mort пришла в голову солистке группы Даниэле Заюшкиной в начале прошлого года, а вышла в свет в его конце. "В морозную новогоднюю ночь страшен не холод, а отсутствие человеческого тепла, — гласят вступительные титры к видео. — Эту песню я написала в феврале 2020 года после бессонной ночи, в ту зиму я совсем запуталась и устала". Даниэла посвятила композицию памяти непростого 2020-го — тем, кто пережил прошлый год, и тем, кто в нем остался. Песня, как обычно, наивно-грустная, но вокалистка призывает слушателей не грустить, а верить в свет в конце туннеля.

Why Donʼt We

Slow Down

[ + – ] Why Don't We - Slow Down

Кради как художник! Американский бойз-бэнд Why Don’t We позаимствовал классический хит "1979" у чикагской рок-группы Smashing Pumpkins, чем очень возмутил поклонников. Ладно, все крадут, но как можно альтернативный рок превратить в слащавую поп-музыку! Бойз-бэнд, надо сказать, не сильно преуспел в сэмплировании — просто слизал инструментал один в один. Фронтмен Smashing Pumpkins Билли Корган посвятил "1979" своему 12-летию — моменту перехода в подростковый возраст со всеми вытекающими. Но вот откуда у Why Don’t We взяться ностальгии по временам, когда этих наглых парней ещё и в проекте не было?

Passenger

Sword From The Stone

[ + – ] Passenger - Sword From The Stone

Новая песня Passenger — для всех, кто любит красивые мелодии, красивых бородатых парней, да и просто для всех, кто любит. Пронзительная мужская эмоциональность вокалиста ведет за собой прочь от сумасшедшего человеческого общества в безлюдные ландшафты, похожие на ожившие обои рабочих столов Windows: горы, цветы, травы, низкие облака и нежное вечернее солнце. Инструментальное сопровождение вокала тоже выстроено, как горная цепь: сначала это простой гитарный ритм с фортепианными аккордами, а потом шаг за шагом добавляются ударные, бек-вокал и электроника с гармониями — чистыми, как слеза.

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