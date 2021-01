Меч у камені, внутрішній компас і вся правда про продюсерів: 7 найкращих кліпів січня

Плейлист січня зібрав чисту, добру і щиру музику від LP, Dove Cameron, Armin van Buuren, Lyn Lapid, Vivienne Mort, Why Don't We і Passenger.

LP

How Low Can You Go

Незрозуміло, якими стрілами італійська ельфійка LP прострелила серця українським фанатам, але тут у неї свій фан-клуб, який роздає слухачам печиво під час кожного виступу їх богині в Україні, а слухачів у неї багато — Палац спорту на 10 тис місць дівчина заповнює легко. З 2017-го по 2019 рік вона виступала у нас дев'ять разів і знову мала повернутися у 2020-му, але тут почався карантин. Здається, про його кінець ми теж дізнаємося з її поверненням — як Ной про кінець потопу від голубки. А поки витремо сльози розставання піснею про диких ночах, які LP провела в Нью-Йорку і Лос-Анджелесі.

Dove Cameron

We Belong

Американська співачка і актриса Дав Камерон випустила новий кліп, зачаровує поєднанням іграшкового і реалістичності. Дівчина глянцевої краси — майже лялька Барбі, а в скупих танцювальних рухах наслідувачка маріонеток не може знайти собі місця у великому будинку з модним дизайном. 24-річна Давши в пишній бальній сукні з відкритими плечима, схоже, і сама від себе шаленіє, тому що задивляється в свої відображення і сама собі співає з телеекранів. Пісня — про кохання і взаємне притягнення, але одночасно — про самопізнання, "власної хімії, своєї істинної півночі у внутрішньому компасі", як запевняє Дав.

Armin van Buuren, Duncan Laurence

Feel Something

Діджей Армін ван Бюрен, який виріс в нідерландському селі зі складною назвою Каудекерк-ан-ден-Рейн, створює ту електроніку, яка римується зі стилем хюгге. У ній — спокійне щастя і м'яке тепло. Показово, що в юності композитор на якийсь час кинув юриспруденцію через зліт музичної кар'єри, але потім повернувся і закінчив університет: все-таки нідерландці — люди надійні і врівноважені. У топи електроніки його ім'я наполегливо потрапляє останні 25 років, не виняток — останній міні-альбом Euthymia. Всі його сім треків обов'язкові до прослуховування, як прийом вітаміну В взимку.

Lyn Lapid

Producer Man

17-річна співачка Лін Лапід на початку минулого року вперше зіткнулася з живим продюсером, який похвалив її кавери на TikTok і одночасно смертельно засмутив. "Він розповів мені, що на початку кар'єри виконавцю доводиться випускати музику, яку він сам може ненавидіти, заради швидкої популярності", — поскаржилася Лін. Вона до того образилася, що написала викривальну пісню "Людина-продюсер", яку фрагмент за фрагментом викладала на TikTok. При цьому її спів супроводжувався тільки стуком і клацанням пальців. В результаті дівчина все ж увійшла в індустрію, одночасно розкритикувавши її методи.

Vivienne Mort

Перше Відкриття

Перша за два останні роки пісня Vivienne Mort прийшла в голову солістці групи Даніелі Заюшкній на початку минулого року, а вийшла в світ у його кінці. "У морозну новорічну ніч страшний не холод, а відсутність людського тепла, — свідчать вступні титри до відео. — Цю пісню я написала в лютому 2020 роки після безсонної ночі, в ту зиму я зовсім заплуталася і втомилася". Даніела присвятила композицію пам'яті непростого 2020-го — тим, хто пережив минулий рік, і тим, хто в ньому залишився. Пісня, як зазвичай, наївно-сумна, але вокалістка закликає слухачів не сумувати, а вірити у світло в кінці тунелю.

Why Don't We

Slow Down

Кради як художник! Американський бойз-бенд Why Do not We запозичив класичний хіт "1979" у чиказької рок-групи Smashing Pumpkins, чим дуже обурив шанувальників. Гаразд, все крадуть, але як можна альтернативний рок перетворити в солодкаву поп-музику! Бойз-бенд, варто зазначити, не надто досяг успіху в еемпліруванні — просто злизав інструментал один в один. Фронтмен Smashing Pumpkins Біллі Корган присвятив "1979" своєму 12-річчю — моменту переходу в підлітковий вік з усіма наслідками, що випливають. Але ось звідки у Why Do not We взятися ностальгії за часами, коли цих нахабних хлопців ще й у проекті не було?

Passenger

Sword From The Stone

Нова пісня Passenger — для всіх, хто любить красиві мелодії, красивих бородатих чоловіків, та й просто для всіх, хто любить. Пронизлива чоловіча емоційність вокаліста веде за собою геть від божевільного людського суспільства в безлюдні ландшафти, схожі на ожилі шпалери робочих столів Windows: гори, квіти, трави, низькі хмари і ніжне вечірнє сонце. Інструментальний супровід вокалу теж побудовано, як гірський ланцюг: спочатку це простий гітарний ритм з фортепіанними акордами, а потім крок за кроком додаються ударні, бек-вокал і електроніка з гармоніями — чистими, як сльоза.