Музика серця. Найромантичніші хіти про кохання для всіх поколінь

Напередодні приходу весни Фокус вирішив згадати світові хіти про кохання: для кожного покоління — свій, адже універсальної пісні про кохання не існує. Як відомо, найсильніше торкається серця музика, яка пов’язана з певними спогадами й романтичними ситуаціями.

Percy Sledge

When a Man Loves a Woman (1966)

[ + – ] Percy Sledge When a Man Loves a Woman (1966) Фото: Getty Images

Один із найсвітліших гімнів коханню всіх часів народився внаслідок того, що дівчина Персі Следжа обміняла їхню любов на кар’єру моделі. Следж удень працював санітаром у місцевій клініці, а вечорами співав у складі гурту The Esquires Combo. Того вечора йому важко було сконцентруватися на програмі, і він попросив музикантів просто грати легкий блюз, а сам після кількох чарок Jack Daniel почав імпровізувати на тему свого нещастя. Так з’явилася пісня, яка спочатку називалася Why Did You Leave Me Baby, але місцевий радіодіджей запропонував змінити слова на більш оптимістичні.

[ + – ] Percy Sledge — When A Man Loves A Woman (Live)

Ця пісня двічі посіла першу сходинку Billboard Hot 100 — в оригінальній версії в 1966-му (1) та у виконанні Майкла Болтона в 1991 році.

[ + – ] Michael Bolton — When a Man Loves a Woman (Official Music Video)

Dolly Parton

I Will Always Love You (1974)

[ + – ] Dolly Parton I Will Always Love You (1974) Фото: Getty Images

Для наших вух, які звикли до виконання цієї пісні Вітні Г’юстон у The Bodyguard 1992 року (2), що розриває серце й барабанні перетинки, оригінальна версія Доллі Партон звучить як пародійний номер. Доллі, яка у своїй рожевій сукні з білим жабо й ляльковою високою зачіскою виглядає як персонаж жіночої масовки The Benny Hill Show, у себе на батьківщині органічно вписується в стилістику жанру кантрі, про який ми насправді знаємо дуже мало. I Will Always Love You стала піснею-розставанням: Доллі досягла успіху в дуеті зі співаком Портером Вагонером, але подальшої спільної кар’єри не бачила. Перше виконання відбулося тет-а-тет — Портер розплакався й сказав, що це найкраща пісня, яку він будь-коли чув.

"Я завжди буду любити тебе, але мені необхідно йти далі", — відповіла Доллі.

Sam Brown

Stop (1988)

[ + – ] Sam Brown Stop (1988)

У Великій Британії, можливо, ця пісня й не стала культовою, а ось у нас для всього покоління міленніалів Stop була головним "мєдляком" дискотек 1990-х. Звісно, не сама по собі, а як частина саундтреку до фільму 1992 року Bitter Moon.

Мелодрама Романа Поланскі, у якій показані аб’юзивні стосунки, а секс має відчутний присмак садомазохізму, цікава була перш за все своєю еротичною складовою, без глибинного психологічного аналізу. Саме тому танцювати під Stop на піонерській відстані не дозволялося, а отже, звучала вона зазвичай на останок шкільних вечорів, коли хлопці нарешті відлипали від підвіконь заради повільних рухів у дівочих обіймах.

Sade

No Ordinary Love (1992)

[ + – ] Sade No Ordinary Love (1992) Фото: Getty Images

Чуттєвий та таємничий голос фронтвумен гурту Шаде — співачки нігерійського походження Шаде Аду — до сьогодні вважається одним із найсексуальніших в історії поп-музики. Попри те, що вокал артистки зачаровував подібно до співу сирен, критики звинувачували її, що вона "емоційна, як газовий ліхтар" і "рухлива, як домашній камін". Шаде втопила ці слова разом із нещасливим коханням в океані, десь у районі Антильських островів, після чого з’явилася з піснею No Ordinary Love та найбільш комерційно успішним за всю історію гурту альбомом Love Deluxe.

Пісня отримала "Греммі" та увійшла як складова саундтреку до фільму Indecent Proposal з Демі Мур у головній ролі.

Beyoncé

Crazy in Love (2003)

[ + – ] Beyoncé Crazy in Love (2003)

У липні 2002 року Бейонс Ноулз дізналася, що лейбл вирішив посунути дату виходу її дебютного альбому Dangerously in Love, і замість того, щоб панікувати, вирішила додати до майбутнього релізу ще кілька класних треків. Один із них приніс Річі Харрісон, який відшукав прекрасний семпл мідних духових з напівзабутої пісні 1970-го Are You My Woman (Tell Me So) чиказького вокального квартету The Chi-Lites. Бейонс семпл сподобався, але вона одразу висунула Харрісону умову доопрацювати пісню за дві години. Останній провів ніч перед зустріччю в нічних клубах, відмічаючи пропозицію майбутньої співпраці, тому пісню дописував у стані глибокого похмілля.

[ + – ] Beyoncé — Crazy In Love ft. JAY Z

Результат вийшов настільки вдалим, що чотири роки тому журнал Rolling Stone навіть назвав його "найкращою піснею XXI століття".

Selena Gomez

Love You Like A Love Song (2011)

[ + – ] Selena Gomez Love You Like A Love Song (2011)

Пісня Love You Like A Love Song настільки довершена у своїй безглуздості, що Селена Гомес мала всі шанси залишитися виконавицею одного суперпопулярного треку. Але ж ні, саме з нього розпочався найуспішніший етап її кар’єри, який триває вже десятиліття. Кліп на пісню сповнений іронії — тут і караоке-бар, і Селена в образі Моцарта з фільму "Амадей", і розфарбовані коні.

[ + – ] Selena Gomez & The Scene — Love You Like A Love Song

Ви не побачили там розфарбованих коней? Вірно, кадри з ними довелося прибрати, адже скільки автори відео не переконували, що краска була зроблена з органічних матеріалів і жоден кінь не постраждав, організація PETA, яка веде боротьбу за права тварин, все одно заявила, що фарбувати коней без її на те письмової згоди неприпустимо.

Billie Eilish

І love you (2019)

[ + – ] Billie Eilish I love you (2019)

20-ті роки тільки почалися, і їхня головна пісня кохання ще попереду. Хто її заспіває — побачимо, але поки що головні шанси у Біллі Айліш. Біллі зараз 20, кохання всього її життя, схоже, теж попереду, а от любов тинейджерів усієї Землі до неї беззаперечна. Біллі проста й безпосередня попри довгі кігті та зелене волосся, а образи її творчості складні й суїцидальні. Цей парадокс, здається, є рушійною силою її впливу.

[ + – ] Billie Eilish — i love you (Live At The Greek Theatre)

Найбільш відповідну цій підбірці пісню І love you Біллі співає, сидячи на великому ліжку, що ширяє над сценою The Greek Theatre, разом зі своїм братом і співавтором усіх пісень — Фіннеасом. У пісні Біллі розривається між закоханістю та опором цьому коханню. Окрім того, крізь тихі звуки акустичної гітари прориваються бортові звуки літака. Ніжно, інтимно, цнотливо і, як завжди у Біллі, трохи апокаліптично.

