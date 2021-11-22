Заборонений плід. Adele, Giveon, Wellboy, The Weeknd, Lila Drew, Macklemore і Lil Nas X – найкращі треки листопада

Плейлист листопада схожий на щедрий урожай: тут і реальні вишні, і напівфабрикат — овочі для піци, і метафоричний заборонений плід.

Adele

Easy On Me

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[ + – ] Adele Easy On Me

Ефектно піти — лише половина справи, справжня майстерність полягає в умінні ефектно повернутися. Після шестирічної тиші Адель увірвалася у музичний світ, як Годзила — в Токіо. Її сингл Easy On Me побив усі рекорди за кількістю стрім-потоків на добу на Spotify та Amazon Music і зібрав у перші дні ще кілька десятків спринтерських медалей у Європі та США. Адель дуже, ну дуже чекали.

[ + – ] Adele — Easy On Me (Official Video)

Текст пісні адресований 9-річному синові співачки, якого та закликає з проханням зрозуміти та пробачити її у зв'язку з розлученням. Всепоглинальна емоція накладається на майже непомітний фортепіанний акомпанемент, через що стає лише потужнішим.

Giveon

For Tonight

[ + – ] Giveon For Tonight

Хочете послухати щось подібне на Сема Сміта, але не Сема, візьміть на замітку творчість Гівіона. Американський виконавець та автор пісень у стилі R&B став відомий завдяки минулорічному дуету з Дрейком Chicago Freestyle і до того ж був номінований на премію "Греммі" за найкращий R&B-альбом. Цьогоріч його занесло ще далі, і він заспівав із секс-символом усіх дівчаток-підлітків Джастіном Бібером.

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Відкинемо іронію: його нова балада For Tonight дає надію знедоленим і підштовхує нерішучих до негайних зізнань. "Це історія про порок, якому я просто не можу припинити вдаватися", — інтригує артист.

[ + – ] Giveon — For Tonight (Official Music Video)

Wellboy

Вишні

[ + – ] Wellboy Вишні

Кілька років тому Юрій Бардаш підняв проти себе хвилю благородної люті української аудиторії, висловившись в одному гучному інтерв'ю на тему "ЛНР"/"ДНР" та "утиски російської мови". Дивним чином сьогодні саме Бардаш продюсує проєкти, які точніше та талановитіше за інших артикулюють українськість. Один із таких — Wellboy, чия пісня "Вишні" за першу добу очолила тренди "Ютубу" та поставила на вуха аудиторію — від інтелектуалів до мешканців села, де народився Остап Вишня. Вокаліст порівнює її із жуйкою, яку можна жувати нескінченно, і все одно вона не набридне. Або якщо ближче до теми, з вишневим компотом.

[ + – ] Wellboy — Вишні

Swedish House Mafia and The Weeknd

Moth To A Flame

[ + – ] Swedish House Mafia and The Weeknd

Голос канадського виконавця The Weeknd, який огортає до ніжного задушення, з якоюсь дивовижною постійністю повертається до відбійних молоточків електронників. Цього разу вокаліст заспівав із діджейським тріо під назвою Swedish House Mafia. Кліп на пісню кишить оголеними тілами, світло і життя яким надає сам вокаліст у пуховику з електрокабелями, що розходяться від нього. The Weeknd сидить у темних окулярах подібно до сліпого бога, а занурене в темряву людство залежить від інтенсивності електронного біта, який, схоже, приводить до тями не тільки паству, а й самого деміурга. Сюрреалізм, за який ми так любимо, The Weeknd.

[ + – ] Swedish House Mafia and The Weeknd — Moth To A Flame (Official Video)

Lila Drew

2023

[ + – ] Lila Drew 2023

Можливо, найсолодшу пісню про розчарування, "яке приходить із почуттям, ніби ти ніколи не змінишся, — те, що ти ненавидиш, постійно повторюватиметься протягом усього життя" написала лондонська вокалістка Ліла Дрю. Сингл називається "2023" та присвячений утопічному, інклюзивному й альтернативному майбутньому. Кліп на нього зняв відомий режисер Вінсент Гейкок, нагнавши в кадр милу, природну молодь, котра безперервно обіймається, усіх рас і сексуальних уподобань. Центральне місце в цьому мурашнику займає сама Ліла, яка захоплює ніжним і чуттєвим вокалом у поєднанні з благословенним електропопом.

[ + – ] Lila Drew — 2023 (Official Video)

Macklemore

Next Year (feat. Windser)

[ + – ] Macklemore Next Year (feat. Windser)

Ще одне повернення і зворушливе возз'єднання: Macklemore і його продюсер Раян Льюїс, які чотири роки тому заявили про розірвання ділових відносин, випустили новий сингл Next Year. У ньому вони з музикантом Windser декларують очевидну істину про те, що рік, котрий минає, був не зовсім добрий (хто б заперечував!), але в той же час продовжують вірити у світле майбутнє. Напередодні релізу синглу музиканти виконали його перед фанатами, які чекали під дощем кілька годин. Ситуація ця до сліз зворушила Macklemore, який згадав початок творчого шляху, коли задля припливу слухачів доводилося розігрувати конкурси з піцею.

Lil Nas X

AM I DREAMING ft. Miley Cyrus

[ + – ] Lil Nas X AM I DREAMING ft. Miley Cyrus

Здається, епатажний репер із наймелодійнішими зразками свого жанру Lil Nas X став першим щасливчиком, чиї 11 пісень одночасно стоять у топі Білборда. У вересні він представив свій перший альбом Montero, що враховує, крім сольних робіт, ще й дуети з такими ЛГБТ-артистами, як Елтон Джон і Майлі Сайрус.

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Спільна з Майлі композиція Am I Dreaming закриває альбом і завершує розповідь. Фактично це пісня, яка доноситься з корабля, що тоне, й у фіналі ви навіть можете почути характерний сплеск води. "Ви не можете погодитися зі смертю, — коментує такий кінець вокаліст. — Ваш розум запитує: "Мене запам'ятають? І чи любитимуть?"