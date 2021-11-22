Запретный плод. Adele, Giveon, Wellboy, The Weeknd, Lila Drew, Macklemore и Lil Nas X — лучшие треки ноября

Плейлист ноября похож на щедрый урожай: тут и вполне реальные вишни, и полуфабрикат — овощи для пиццы, и метафорический запретный плод.

Adele

Easy On Me

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Adele Easy On Me

Эффектно уйти — лишь полдела, настоящее мастерство заключается в умении эффектно вернуться. После шестилетней тишины Адель ворвалась в музыкальный мир, как Годзилла — в Токио. Ее сингл Easy On Me побил все рекорды по числу стрим-потоков в сутки на Spotify и Amazon Music и собрал в первые дни еще пару десятков спринтерских медалей в Европе и США. Адель очень, ну очень сильно ждали.

[ + – ] Adele - Easy On Me (Official Video)

Текст песни адресован 9-летнему сыну певицы, к которому та взывает с просьбой понять и простить ее в связи с разводом. Всепоглощающая эмоция накладывается на почти незаметный фортепианный аккомпанемент, отчего становится только мощнее.

Giveon

For Tonight

[ + – ] Giveon For Tonight

Хотите послушать что-то подобное Сэму Смиту, но не Сэма, возьмите на заметку творчество Гивиона. Американский исполнитель и автор песен в стиле R&B стал известен благодаря прошлогоднему дуэту с Дрейком Chicago Freestyle и к тому же был номинирован на премию "Грэмми" за лучший R&B-альбом. В этом году его занесло еще дальше, и он спел с секс-символом всех девочек-подростков Джастином Бибером.

Важно

Время романтики. Onuka, Ed Sheeran, Элтон Джон — 7 нежных треков в плейлисте октября (видео)

Отбросим иронию: его новая баллада For Tonight дает надежду отвергнутым и подталкивает нерешительных к немедленным признаниям. "Это история о пороке, которому я просто не могу прекратить предаваться", — интригует артист.

[ + – ] Giveon - For Tonight (Official Music Video)

Wellboy

Вишні

[ + – ] Wellboy Вишні

Пару лет назад Юрий Бардаш поднял против себя волну благородной ярости украинской аудитории, высказавшись в одном нашумевшем интервью на тему "ЛНР"/"ДНР" и "притеснения русского языка". Удивительным образом сегодня именно Бардаш продюсирует проекты, которые точнее и талантливее других артикулируют украинскость. Один из таких — Wellboy, чья песня "Вишні" за первые сутки возглавила тренды "Ютуба" и поставила на уши аудиторию — от интеллектуалов до жителей села, где родился Остап Вишня. Вокалист сравнивает ее с жуйкой, которую можно жевать бесконечно, и все равно она не надоест. Или, если ближе к теме, с вишневым компотом.

[ + – ] Wellboy - Вишні

Swedish House Mafia and The Weeknd

Moth To A Flame

[ + – ] Swedish House Mafia and The Weeknd

Обволакивающий до нежного удушения голос канадского исполнителя The Weeknd с каким-то удивительным постоянством возвращается к отбойным молоточкам электронщиков. В этот раз вокалист спел с диджейским трио под названием Swedish House Mafia. Клип на песню кишит обнаженными телами, свет и жизнь которым придает сам вокалист в пуховике с расходящимися от него электрокабелями. The Weeknd сидит в темных очках подобно слепому богу, а погруженное во тьму человечество зависит от интенсивности электронного бита, который, похоже, приводит в чувство не только паству, но и самого демиурга. Сюрреализм, за который мы так любим The Weeknd.

[ + – ] Swedish House Mafia and The Weeknd - Moth To A Flame (Official Video)

Lila Drew

2023

[ + – ] Lila Drew 2023

Возможно, самую сладкую песню о разочаровании, "которое приходит с чувством, будто ты никогда не изменишься, — то, что ты ненавидишь, будет постоянно повторяться на протяжении всей жизни" написала лондонская вокалистка Лила Дрю. Сингл называется "2023" и посвящен утопическому, инклюзивному и альтернативному будущему. Клип на него снял известный режиссер Винсент Хейкок, нагнав в кадр милую, естественную и беспрерывно обнимающуюся молодежь всех рас и сексуальных предпочтений. Центральное место в этом муравейнике занимает сама Лила, восхищающая нежным и чувственным вокалом в сочетании с благословенным электропопом.

[ + – ] Lila Drew - 2023 (Official Video)

Macklemore

Next Year (feat. Windser)

[ + – ] Macklemore Next Year (feat. Windser)

Еще одно возвращение и трогательное воссоединение: Macklemore и его продюсер Райан Льюис, четыре года назад заявившие о расторжении деловых отношений, выпустили свежий сингл Next Year. В нем они с музыкантом Windser декларируют очевидную истину о том, что уходящий год был не вполне хорош (кто бы возражал!), но в то же время продолжают верить в светлое будущее. Накануне релиза сингла музыканты исполнили его перед фанатами, прождавшими под дождем несколько часов. Ситуация эта до слез растрогала Macklemore, вспомнившего о начале творческого пути, когда ради притока слушателей приходилось разыгрывать конкурсы с пиццей.

Lil Nas X

AM I DREAMING ft. Miley Cyrus

[ + – ] Lil Nas X AM I DREAMING ft. Miley Cyrus

Кажется, эпатажный рэпер с самыми мелодичными образцами своего жанра Lil Nas X стал первым счастливчиком, чьи 11 песен одновременно стоят в топе Билборда. В сентябре он представил свой первый альбом Montero, включающий помимо сольных работ еще и дуэты с такими ЛГБТ-артистами, как Элтон Джон и Майли Сайрус.

Важно

Лето в разгаре. Лучшие треки июля: гимны лету, солнцу и отступившему карантину (видео)

Совместная с Майли композиция Am I Dreaming закрывает альбом и завершает повествование. Фактически это песня, которая доносится с тонущего корабля, и в финале вы даже можете услышать характерный всплеск воды. "Вы не можете согласиться со смертью, — комментирует такой конец вокалист. — Ваш ум спрашивает: "Меня запомнят? И будут ли любить?"