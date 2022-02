Музыка сердца. Самые романтические хиты о любви для всех поколений

Накануне прихода весны Фокус решил вспомнить мировые хиты о любви: для каждого поколения свой, ведь универсальной песни о любви не существует. Как известно, сильнее всего затрагивает сердце музыка, которая связана с определенными воспоминаниями и романтическими ситуациями.

Percy Sledge

When a Man Loves a Woman (1966)

[ + – ] Percy Sledge When a Man Loves a Woman (1966) Фото: Getty Images

Один из самых светлых гимнов любви всех времен родился из-за того, что девушка Перси Следжа променяла их любовь на карьеру модели. Следж днем работал санитаром в местной клинике, а по вечерам пел в составе группы The Esquires Combo. В тот вечер ему было трудно сконцентрироваться на программе, и он попросил музыкантов просто играть легкий блюз, а сам после нескольких рюмок Jack Daniel начал импровизировать на тему своего несчастья. Так появилась песня, которая первоначально называлась Why Did You Leave Me Baby, но местный радиодиджей предложил заменить текст на более оптимистичный.

[ + – ] Percy Sledge — When A Man Loves A Woman (Live)

Эта песня дважды занимала первое место Billboard Hot 100 — в оригинальной версии в 1966-м и в исполнении Майкла Болтона в 1991 году.

[ + – ] Michael Bolton — When a Man Loves a Woman (Official Music Video)

Dolly Parton

I Will Always Love You (1974)

[ + – ] Dolly Parton I Will Always Love You (1974) Фото: Getty Images

Для наших ушей, привыкших к исполнению этой песни Уитни Хьюстон в The Bodyguard 1992, разрывающему сердце и барабанные перепонки, оригинальная версия Долли Партон звучит как пародийный номер. Долли, которая в своем розовом платье с белым жабо и кукольной высокой прической выглядит как персонаж женской массовки The Benny Hill Show, у себя на родине органично вписывается в стилистику жанра кантри, о котором мы действительно знаем очень мало. I Will Always Love You стала песней-расставанием: Долли добилась успеха в дуэте с певцом Портером Вагонером, но дальнейшей совместной карьеры не видела. Первое исполнение состоялось тет-а-тет — Портер разрыдался и сказал, что это лучшая песня, которую когда-либо слышал.

[ + – ] Dolly Parton — I Will Always Love You 1974

"Я всегда буду любить тебя, но мне нужно идти дальше", — ответила Долли.

Sam Brown

Stop (1988)

[ + – ] Sam Brown Stop (1988)

В Великобритании, возможно, эта песня и не стала культовой, а вот у нас для всего поколения милленниалов Stop была главным "медляком" дискотек 1990-х. Конечно, не сама по себе, а как часть саундтрека к фильму 1992 Bitter Moon — "Горькая луна".

[ + – ] Sam Brown — Stop HD (1988)

Мелодрама Романа Полански "Горькая луна", в которой показаны абьюзивные отношения, а секс имеет ощутимый привкус садомазохизма, интересна была прежде всего своей эротической составляющей, без глубинного психологического анализа. Именно поэтому танцевать под Stop на пионерском расстоянии не разрешалось, а значит, звучала она обычно в завершение школьных вечеров, когда ребята наконец-то отлипали от подоконников ради медленных движений в девичьих объятиях.

Sade

No Ordinary Love (1992)

[ + – ] Sade No Ordinary Love (1992) Фото: Getty Images

Чувственный и таинственный голос фронтвумен группы Шаде — певицы нигерийского происхождения Шаде Аду — сегодня считается одним из самых сексуальных в истории поп-музыки. Несмотря на то, что вокал артистки очаровывал подобно пению сирен, критики обвиняли ее, что она "эмоциональна, как газовый фонарь" и "подвижна, как домашний камин". Шаде утопила эти слова вместе с несчастной любовью в океане, где-то в районе Антильских островов, после чего появилась с песней No Ordinary Love и наиболее коммерчески успешным за всю историю группы альбомом Love Deluxe.

[ + – ] Sade — No Ordinary Love — Official — 1992

Песня получила "Грэмми" и вошла как составляющая саундтрека в фильм Indecent Proposal ("Непристойное предложение") с Деми Мур в главной роли.

Beyoncé

Crazy in Love (2003)

[ + – ] Beyoncé Crazy in Love (2003)

В июле 2002 года Бейонс Ноулз узнала, что лейбл решил сдвинуть дату выхода ее дебютного альбома Dangerously in Love, и вместо того чтобы паниковать, решила добавить в будущий релиз еще несколько классных треков. Один из них принес Ричи Харрисон, нашедший прекрасный сэмпл медных духовых из полузабытой песни 1970-го Are You My Woman (Tell Me So) чикагского вокального квартета The Chi-Lites. Бейонс сэмпл понравился, но она сразу выдвинула Харрисону условие доработать песню всего за два часа. Тот провел ночь перед встречей в ночных клубах, отмечая предложение будущего сотрудничества, поэтому песню дописывал в глубоком похмелье.

[ + – ] Beyoncé — Crazy In Love ft. JAY Z

Результат получился столь удачным, что четыре года назад журнал Rolling Stone даже назвал его "лучшей песней XXI века".

Selena Gomez

Love You Like A Love Song (2011)

[ + – ] Selena Gomez Love You Like A Love Song (2011)

Песня Love You Like A Love Song настолько совершенна в своей нелепости, что Селена Гомес имела все шансы остаться исполнительницей одного суперпопулярного трека. Но нет, именно с него начался успешный этап ее карьеры, который длится уже десятилетие. Клип на песню полон иронии — здесь и караоке-бар, и Селена в образе Моцарта из фильма "Амадей", и раскрашенные кони.

[ + – ] Selena Gomez & The Scene — Love You Like A Love Song

Вы не увидели там раскрашенных коней? Верно, кадры с ними пришлось убрать, ведь сколько авторы видео ни убеждали, что краска была сделана из органических материалов и ни одна лошадь не пострадала, организация PETA, ведущая борьбу за права животных, все равно заявила, что красить лошадей без ее письменного на то согласия недопустимо.

Billie Eilish

И love you (2019)

[ + – ] Billie Eilish I love you (2019)

20-е годы только начались, и их главная песня любви еще впереди. Кто ее споет — увидим, но пока что основные шансы у Билли Айлиш. Билли сейчас 20, любовь всей ее жизни, похоже, тоже впереди, а вот любовь тинейджеров всей Земли к ней безусловна. Билли проста и непосредственна, несмотря на длинные когти и зеленые волосы, а образы ее творчества сложны и суицидальны. Этот парадокс, кажется, и является движущей силой ее влияния.

[ + – ] Billie Eilish — i love you (Live At The Greek Theatre)

Самую подходящую для этой подборки песню i love you Билли поет, сидя на большой кровати, парящей над сценой The Greek Theatre, вместе со своим братом и соавтором всех песен — Финнеасом. В песне Билли разрывается между влюбленностью и сопротивлением этой любви. Кроме того, сквозь тихие звуки акустической гитары прорываются бортовые звуки самолета. Нежно, интимно, целомудренно и, как всегда у Билли, немного апокалиптически.

