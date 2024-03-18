56-річний діджей Девід Гетта показав новонародженого сина (фото)

Для Гетти ця дитина стала третьою, а для його дівчини Джесіки — першою. Хлопчика назвали Сайан, що означає "світло-синьо-зелений".

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Діджей зі світовим ім'ям і французький продюсер Девід Гетта в 56 років знову став батьком. Його 32-річна подруга, акторка Джессіка Ледон народила сина, який став першою для пари і третьою дитиною для Девіда. Радісною новиною Гетта поділився на своїй сторінці в Instagram.

Він опублікував фото, на якому обіймає подругу і новонародженого сина, дивлячись у камеру.

"Любов витає в повітрі! Ласкаво просимо, Сайан", — ідеться в підписі.

У Гетти є двоє дітей від його колишньої дружини Кеті Лобе: донька Енджі, якій зараз 16 років, і 19-річний син Тім Елвіс. Останній, до речі, вже привітав батька і написав у коментарях: "Маленький брат буде сильним!"

Діджей поділився знімком новонародженого сина Фото: David Guetta/Instagram

Серед тих, хто привітав Гетту з народженням сина, були Іванка Трамп і голландський діджей Тієсто.

Девід і Джессіка оголосили про те, що чекають на поповнення, у листопаді минулого року, з'явившись на церемонії вручення премії Latin GRAMMY Awards у Севільї, Іспанія. Тоді Ледон продемонструвала кругленький живіт у прозорій зеленій сукні з вирізом через шию і капюшоном.

Пара почала зустрічатися 2015 року, і Девід подарував красуні-брюнетці каблучку для заручин замість обручки, оскільки він "більше не вірить у шлюб".

Девід Гетта і Джессіка Ледон

У шлюбі з Кеті Гетта був з 1992 по 2014 рік. Вона була важливим діловим партнером Девіда протягом усієї його кар'єри діджея.

Гетта — один із найуспішніших у своїй професії. У нього дві премії "Греммі", американська музична премія і премія Billboard Music Award, а минулого року він продав свої пісні Warner Music за дев'ятизначну суму. Французький діджей заробив на угоді близько $100 мільйонів доларів.

Однак його кар'єра не обійшлася без протиріч. 2020 року мультимільйонера затаврували як "глухого за тоном" після того, як він віддав данину поваги Джорджу Флойду — афроамериканцю, убитому поліцейським, — зробивши ремікс на промову Мартіна Лютера Кінга "У мене є мрія".

Раніше Фокус писав, що Гетта став найкращим діджеєм у світі.