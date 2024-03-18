56-летний диджей Дэвид Гетта показал новорожденного сына (фото)

Для Гетты этот ребенок стал третьим, а для его девушки Джессики – первым. Мальчика назвали Сайан, что означает "светло-сине-зеленый".

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Диджей с мировым именем и французский продюсер Дэвид Гетта в 56 лет снова стал отцом. Его 32-летняя подруга, актриса Джессика Ледон родила сына, который стал первым для пары и третьим ребенком для Дэвида. Радостной новостью Гетта поделился на своей странице в Instagram.

Он опубликовал фото, на котором обнимает подругу и новорожденного сына, смотря в камеру.

"Любовь витает в воздухе! Добро пожаловать, Сайан", – говорится в подписи.

У Гетты есть двое детей от его бывшей жены Кэти Лобе: дочь Энджи, которой сейчас 16 лет, и 19-летний сын Тим Элвис. Последний, кстати, уже поздравил отца и написал в комментариях: "Маленький брат будет сильным!"

Диджей поделился снимком новорожденного сына Фото: David Guetta/Instagram

Среди тех, кто поздравил Гетту с рождением сына, были Иванка Трамп и голландский диджей Тиесто.

Дэвид и Джессика объявили о том, что ждут пополнения, в ноябре прошлого года, появившись на церемонии вручения премии Latin GRAMMY Awards в Севилье, Испания. Тогда Ледон продемонстрировала округлившийся живот в прозрачном зеленом платье с вырезом через шею и капюшоном.

Пара начала встречаться в 2015 году, и Дэвид подарил красавице-брюнетке помолвочное кольцо вместо обручального, поскольку он "больше не верит в брак".

Дэвид Гетта и Джессика Ледон

В браке с Кэти Гетта был с 1992 по 2014 год. Она была важным деловым партнером Дэвида на протяжении всей его карьеры диджея.

Гетта – один из самых успешных в своей профессии. У него две премии "Грэмми", американская музыкальная премия и премия Billboard Music Award, а в прошлом году он продал свои песни Warner Music за девятизначную сумму. Французский диджей заработал на сделке около $100 миллионов долларов.

Однако его карьера не обошлась без противоречий. В 2020 году мультимиллионера заклеймили как "глухого по тону" после того, как он отдал дань уважения Джорджу Флойду — афроамериканцу, убитому полицейским, — сделав ремикс на речь Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта".

Ранее Фокус писал, что Гетта стал лучшим диджеем в мире.