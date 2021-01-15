Украинский фильм претендует на премию BAFTA 2021

Антиутопия, снятая отечественным режиссером, претендует на номинации в четырех категориях.

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила лонг-лист претендентов на основные номинации премии, и в этот список попал украинский фильм "Атлантида".

Режиссер фильма – Валентин Васянович, жанр – драматическая антиутопия. Картина будет представлена в категориях "Лучшая женская роль" (Людмила Билека), "Лучшая мужская роль" (Андрей Римарук"), "Лучшая мужская роль второго плана" (Василия Антоняк), а также "Лучший фильм на иностранном языке".

Действия фильма разворачиваются в 2025 года в победившей Россию в войне Украине. В состав страны возвращен оккупированный Донбасс, а его территории признаны непригодными для проживания.

События Атлантиды разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания.

"Однако на фоне опустошения рождается новая любовь", – говорится в описании фильма.

Все роли сыграли непрофессиональные актеры, среди которых – бывший разведчик, волонтер Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Премьера фильма в мире состоялась в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты Венецианского фестиваля". Там картина была названа лучшим фильмом секции.

74-я церемония вручения премии Британской киноакадемии BAFTA 2021 состоится 11 апреля.

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