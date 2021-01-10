Прививка от скуки. Топ-5 фильмов с непредсказуемым финалом

Фокус подготовил подборку фильмов для читателей, которые устали от предсказуемых сюжетов и тривиальных клише.

Если вы устали от кино, в котором уже с первых кадров понятно, что будет дальше и чем закончится, вас можно понять. Для взыскательного зрителя ни головокружительные каскадерские трюки, ни талантливая операторская работа, ни даже хорошая актерская игра не компенсируют предсказуемости и отсутствия интриги. Фокус подготовил для своих читателей подборку фильмов, которые порадуют любителей неожиданных развязок.

Ребекка

[ + – ]

В начале события развиваются как в романтической комедии. После женитьбы главных героев фильм превращается в драму. Последняя треть фильма – классический английский детектив. Самое интересное, что все это органично сплетенные составляющие одного и того же сюжета. Сценаристка Джоан Харрисон работала с отличным литературным материалом. Роман "Ребекка", опубликованный в 1938 году, принес мировую известность писательнице Дафне Дюморье, и считается одной из лучших детективных книг всех времен. Впрочем, смотреть фильм Бена Уитли, вышедший на экраны в 2020 году, имеет смысл только в том случае, если роман вы еще не читали. Главная прелесть этого кино заключается в том, что зритель, не знакомый с романом, до самой развязки не догадается, что же на самом деле случилось с первой женой главного героя.

Идеальные незнакомцы

[ + – ]

Званый ужин с участием семерых друзей. Хозяйка вечера предлагает гостям сыграть в необычную психологическую игру. Выложить на стол свои смартфоны, зачитывать вслух все смс и сообщения из социальных сетей, а звонки принимать на громкой связи. То, что ни один из участников не был готов к такому экстремальному экзамену на открытость – предсказуемо. Однако финал все-таки оказывается весьма неожиданным и заставляет пересмотреть общепринятые представления о том, насколько важна откровенность для настоящей дружбы и любви. "Идеальные незнакомцы" — название картины, снятой в 2016 году итальянским режиссером Паоло Дженовезе. Впрочем, на тот же сюжет, с теми же действующими лицами, но другой стилистикой и другими акцентами сняли еще два фильма – "Игра" (2018 год Франция и Бельгия) и "Громкая связь" (2019 год Россия). Кстати, российская версия оказалась настолько успешной, что получила продолжение. В 2020 году на экраны вышел фильм "Обратная связь". Тот же актерский состав, те же образы, снова компания друзей собирается, чтобы хорошо провести время, и кто-то предлагает психологическую игру, правда, уже другую.

Исчезнувшая

[ + – ]

В сюжете жесткого психологического триллера Дэвида Финчера, снятого по одноименному роману Гиллана Флина, довольно много непредсказуемых поворотов. Но, пожалуй, финал все-таки окажется самой большой неожиданностью для зрителя. В главных ролях звезды Бен Аффлек и Розамунд Пайк, образы у обоих довольно мрачные. В "Исчезнувшей" вообще нет положительных персонажей. Фильм не поднимает настроения, но захватывает – подойдет любителям пощекотать себе нервы. Один из американских блогеров назвал этот фильм ярчайшей антирекламой брака, и добавил, что эту картину в первую очередь следует рекомендовать к просмотру мужчинам, намеренным жениться на красивых, богатых и успешных женщинах.

Лучшее предложение

[ + – ]

Уже после нескольких начальных эпизодов зрителю покажется, будто он уже знает, что будет дальше. Начало и вправду очень похоже на историю любви, непростую, драматичную и немного эстетскую. В самом деле, замкнутый, надменный, разочаровавшийся в людях, но лучший в своем деле аукционист знакомится с юной наследницей прекрасной коллекции предметов искусства, которая из-за давней психологической травмы не выходит из дому и не принимает посетителей. Роман у них и вправду завяжется, но фильм вовсе не о любви, он, скорее, о зависти. Впрочем, не будем портить вам удовольствие от просмотра, раньше времени раскрывая секрет развязки. Фильм Джузеппе Торнаторе вышел на экраны в 2013, найти его онлайн совсем несложно. Это тем более стоит сделать, что в главных ролях отличные актеры – Дональд Сазерленд, Джеффри Рой Раш, Джим Энтони Стеджерс и Сильвия Хукс.

Идентификация

[ + – ]

Классический триллер режиссера Джеймса Мэнголда. Здесь довольно много аллюзий на роман Агаты Кристи "Десять негритят", но стилистика совершенно другая, а главное: финал совсем не такой, как у королевы детектива. Кроме того, "Идентификация" – не детектив. Несмотря на то, что рефреном через весь сюжет проходит вопрос: "Кто же все-таки убийца?", расследования как такового в фильме нет. Авторы как бы предлагают зрителю самому об этом догадаться, подкидывают разные версии, впрочем, все они оказываются ложными. Настоящий ответ приходит вместе с развязкой. Как и полагается в хорошем остросюжетном кино, жестоким преступником, совершившим серию трудно объяснимых убийств, в итоге окажется тот, кого вы в этом точно не заподозрите.