Звезда "Гарри Поттера" больше не будет сниматься в кино

Руперт Гринт решил "завязать" со съемками в фильмах из-за рождения дочери.

Британский актер Руперт Гринт, получивший известность благодаря съемке в фильмах о Гарри Поттере, завершил о завершении актерской карьеры. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Daily Mail.

Причиной такого решения стало рождение дочери.

Знаменитостью Гринт, которому сейчас 31 год, стал в возрасте 11 лет. Он сыграл Рона Уизли в фильмах "Гарри Поттер". Как признавался сам актер, ему было некомфортно из-за своей известности и он хотел бы заниматься другим делом. Но он выразил благодарность поклонникам.

"Я бы ни за что не сравнил нас с Beatles, но они всегда говорили, что невозможно описать, каково это быть битлом, если ты сам им не был. Может быть, мы трое (вместе с Дэниэлом Рэдклиффом и Эммой Уотсон – прим.) испытали немного этого", – отметил он.

Гринт говорит, что никогда не отказывает поклонникам в совместном селфи.

Сейчас актер снимается в сериале "Слуга".

Ранее сообщалось, что 14 января исполнилось пять лет со дня смерти звезды "Гарри Потера" Алана Рикмана.