Премия "Золотой хрен": названа худшая сцена секса в украинской литературе

Премию присудили сцене из романа писателя Андрея Любки "МУР".

Премию "Золотой хрен", которую ежегодно дают за худшее описание сексуальной сцены в украинской литературе, присудили сцене из романа писателя Андрея Любки "МУР".

Победителя объявили на официальной Facebook-странице премии.

В 2021 году церемония из-за карантина прошла в режиме онлайн при участии жюри: Юрия Володарского, Татьяны Трофименко, Татьяны Микитенко, Андрея Дрозда.

Жюри отметило сцену с одной из героинь книги – Миленой, которая работает в Ужгороде в штабе демократическо-европейской партии, продвигающей на выборах мэра местного контрабандиста.

Отмеченная жюри цитата выглядит так (внимание, в тексте табуированная лексика):

Приз читательских симпатий также завоевал Андрей Любка с романом "МУР".

В этом году претендентами на награду также были фрагменты произведений Юрия Андруховича "Радио Ночь", Глеба Гусева "Не святой", Вадима Яковлева "Там, где начинается территория", Софии Андрухович "Амадока", Даны Оханской "#КОХАЙТЕ_ся" и Антина Мухарского "Карантин. Непристойные автобиографические рассказы, написанные во время карантинной самоизоляции в украинском селе Плесецкое под Киевом…".

Отметим, в 2019 году премию получила писательница Люко Дашвар за отрывок из романа "Инициация". Победительнице вручили корень хрена, бутылку водки и другие ироничные призы.