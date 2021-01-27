Российский десант: концерты русских рэперов в Украине в 2021 году

Конец затишью. Украина готовится принимать популярных российских звезд рэпа в первой половине 2021 года.

После длительного концертного затишья в Украине, весной и летом 2021 года столица и другие украинские города готовятся встречать рэп-десант популярных российских исполнителей. Так, в апреле в Киеве запланирован концерт Pharaoh, в мае — Noize MC и Скриптонита, к которым стоит добавить два концерта исполнителя Басты, в то время, как в начале лета 2021 в Украину приедет самая скандальная знаменитость русского рэпа и кумир миллионов подростков СНГ — Моргенштерн, который сделает тур по Дворцам спорта в Киеве, Харькове и Запорожье.

В декабре 2020 года украинское общество активно обсуждало топ-лист популярных среди украинцев клипов по версии Google. Из украинских исполнителей в десятку лучших попал только дуэт Монатика с Верой Брежневой, в то время как остальные участники рейтинга оказались российскими исполнителями. Шестое и восьмое места достались звездному китч-рэперу Моргенштерну.

Именно большая популярность в среде украинских поклонников обуславливает многочисленные концерты российских музыкантов, запланированные в наступившем году в Украине.

"На этот рэп-сегмент большой спрос — эти артисты присутствуют во всех наших чартах. Можно выключить российские каналы и МУЗ-ТВ, но интернет не выключишь. Люди запихивают себе это в плей-листы, телефоны. Если эти артисты на верхних позициях, то как их не возить? — задается вопросом Юрий Гулевич, эксперт гастрольного рынка, совладелец PR-агентства "Дель Арте". — Ведь уже девять месяцев украинский шоу-бизнес лежит. Нужна подпитка! Наша музыкальная индустрия остановилась на уровне конца 2019 года. Спрос диктует предложение, а российские рэперы в тренде. Ведь когда перед киевским зрителем стоит выбор: энный раз послушать "Бумбокс" или пойти на Басту, то он, конечно, выберет последнего", — считает эксперт.

С Юрием Гулевичем соглашается и главный редактор Karabas Live: "Баста уже "разблокирован" — действие запрета закончилось, о чем сообщила СБУ, с этими хип-хоперами все в порядке. Моргенштерн — суперзвезда сегодняшнего дня, поэтому понятно желание на нем по-быстрому заработать".

Фокус собрал анонсы концертов русских рэперов в Украине в 2021 году.

Pharaoh

Pharaoh — российский рэп и хип-хоп-исполнитель. Экс-участник Grindhouse и YungRussia, в настоящее время — лиде Dead Dynasty. Творческое объединение Dead Dynasty, в котором состоит Pharaoh, являлось участником движения YungRussia, созданного музыкантом из Уфы Boulevard Depo

[ + – ] Pharaoh. 24-летний рэпер Глеб Голубин высокомерен, загадочен, красив и гламурен

Дата: 17.04.2021

Локация: г. Киев, STEREO PLAZA

Цена билетов: от 600 грн

Noize MC

Иван Алексеев, более известный под сценическим псевдонимом Noize MС — российский музыкант и рэп-исполнитель. Как утверждает сам музыкант, псевдоним он выбрал во время выступлений на школьных дискотеках, где дешевая аппаратура всегда "фонила" и "хрипела", отсюда и происходит "MC Noize" .

[ + – ] Noize MC. Иван Алексеев исполняет бескомпромиссный, остросоциальный рэп

Дата: 14.05.2021

Локация: г. Киев, STEREO PLAZA

Цена билетов: 650 — 2200 грн

Cкриптонит

Адиль Жалелов, более известный под сценическим псевдонимом Скриптони́т — знаменитый казахский исполнитель и продюсер, основатель лейбла Musica36. Стал широко известен в 2013 году благодаря видеоклипу на песню VBVVCTND, спустя полтора года выпустил свой дебютный альбом "Дом с нормальными явлениями", который стал одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года.

[ + – ] Скриптонит. Казахский рэпер Адиль Жалелов пронзителен в своих текстах

Дата: 15.05.2021

Локация: г. Киев, STEREO PLAZA

Цена билетов: от 1000 грн

Моргенштерн

Международная знаменитость, топовый блогер и музыкант, рэпер нового времени Morgenshtern родился в 1998 году. А уже в возрасте 22 лет заявил о себе на весь мир. От него сходят с ума звезды TikTok в США, он закрепился в топах в YouTube и Instagram, а его вызывающие видео набирают сотни тысяч просмотров за минуты. И он первый из российских рэперов, кто может похвастаться коллаборацией с Lil Pump (трек WATAFUK?!).

[ + – ] Моргенштерн — суперзвезда сегодняшнего дня, поэтому понятно желание на нем по-быстрому заработать

Дата: Киев — 3.06.2021

Локация: Дворец спорта

Цена билетов: 490 — 1390 грн

Дата: Харьков — 4.06.2021

Локация: Дворец спорта

Цена билетов: 400 — 850 грн

Дата: Запорожье — 6.06.2021

Локация: Дворец спорта

Цена билетов: 350 — 750 грн

Баста

Василий Вакуленко, широко известный поклонникам под псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0. Ранее — Баста Хрю, Баста Бастилио. Бывший участник групп "Уличные звуки" (1996), "Психолирик" (1997—1998), "Свободная зона" (2000—2001), Bratia Stereo (2011—2018). Считается одним из прародителей русского рэпа.

[ + – ] Баста. Василий Вакуленко давно стал народным рэпером

Дата: 25.06. — 26.06.2021

Локация: г. Киев, STEREO PLAZA

Цена билетов: 1000 — 1400 грн