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Российский десант: концерты русских рэперов в Украине в 2021 году

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Pharaon, Моргенштерн, Баста
Фото: Фото: Gettyimages | Pharaon, Моргенштерн и Баста

Конец затишью. Украина готовится принимать популярных российских звезд рэпа в первой половине 2021 года.

После длительного концертного затишья в Украине, весной и летом 2021 года столица и другие украинские города готовятся встречать рэп-десант популярных российских исполнителей. Так, в апреле в Киеве запланирован концерт Pharaoh, в мае — Noize MC и Скриптонита, к которым стоит добавить два концерта исполнителя Басты, в то время, как в начале лета 2021 в Украину приедет самая скандальная знаменитость русского рэпа и кумир миллионов подростков СНГ — Моргенштерн, который сделает тур по Дворцам спорта в Киеве, Харькове и Запорожье.

В декабре 2020 года украинское общество активно обсуждало топ-лист популярных среди украинцев клипов по версии Google. Из украинских исполнителей в десятку лучших попал только дуэт Монатика с Верой Брежневой, в то время как остальные участники рейтинга оказались российскими исполнителями. Шестое и восьмое места достались звездному китч-рэперу Моргенштерну.

Именно большая популярность в среде украинских поклонников обуславливает многочисленные концерты российских музыкантов, запланированные в наступившем году в Украине.

"На этот рэп-сегмент большой спрос — эти артисты присутствуют во всех наших чартах. Можно выключить российские каналы и МУЗ-ТВ, но интернет не выключишь. Люди запихивают себе это в плей-листы, телефоны. Если эти артисты на верхних позициях, то как их не возить? — задается вопросом Юрий Гулевич, эксперт гастрольного рынка, совладелец PR-агентства "Дель Арте". — Ведь уже девять месяцев украинский шоу-бизнес лежит. Нужна подпитка! Наша музыкальная индустрия остановилась на уровне конца 2019 года. Спрос диктует предложение, а российские рэперы в тренде. Ведь когда перед киевским зрителем стоит выбор: энный раз послушать "Бумбокс" или пойти на Басту, то он, конечно, выберет последнего", — считает эксперт.

С Юрием Гулевичем соглашается и главный редактор Karabas Live: "Баста уже "разблокирован" — действие запрета закончилось, о чем сообщила СБУ, с этими хип-хоперами все в порядке. Моргенштерн — суперзвезда сегодняшнего дня, поэтому понятно желание на нем по-быстрому заработать".  

Фокус собрал анонсы концертов русских рэперов в Украине в 2021 году.

Pharaoh

Pharaoh — российский рэп и хип-хоп-исполнитель. Экс-участник Grindhouse и YungRussia, в настоящее время — лиде Dead Dynasty. Творческое объединение Dead Dynasty, в котором состоит Pharaoh, являлось участником движения YungRussia, созданного музыкантом из Уфы Boulevard Depo

Pharaon, Глеб Голубин, рэпер, русский рэп
Pharaoh. 24-летний рэпер Глеб Голубин высокомерен, загадочен, красив и гламурен

Дата: 17.04.2021

Локация: г. Киев, STEREO PLAZA

Цена билетов: от 600 грн

Noize MC

Иван Алексеев, более известный под сценическим псевдонимом Noize MС — российский музыкант и рэп-исполнитель. Как утверждает сам музыкант, псевдоним он выбрал во время выступлений на школьных дискотеках, где дешевая аппаратура всегда "фонила" и "хрипела", отсюда и происходит "MC Noize" .

Noize MC, Иван Алексеев, рэпер, русский рэп
Noize MC. Иван Алексеев исполняет бескомпромиссный, остросоциальный рэп

Дата: 14.05.2021

Локация: г. Киев, STEREO PLAZA

Цена билетов: 650 — 2200 грн

Cкриптонит

Адиль Жалелов, более известный под сценическим псевдонимом Скриптони́т — знаменитый казахский исполнитель и продюсер, основатель лейбла Musica36. Стал широко известен в 2013 году благодаря видеоклипу на песню VBVVCTND, спустя полтора года выпустил свой дебютный альбом "Дом с нормальными явлениями", который стал одним из самых удачных русскоязычных рэп-альбомов 2015 года.

Скриптонит, Адиль Жалелов, рэпер, казахстан, казахский рэп
Скриптонит. Казахский рэпер Адиль Жалелов пронзителен в своих текстах

Дата: 15.05.2021

Локация: г. Киев, STEREO PLAZA

Цена билетов: от 1000 грн

Моргенштерн

Международная знаменитость, топовый блогер и музыкант, рэпер нового времени Morgenshtern родился в 1998 году. А уже в возрасте 22 лет заявил о себе на весь мир. От него сходят с ума звезды TikTok в США, он закрепился в топах в YouTube и Instagram, а его вызывающие видео набирают сотни тысяч просмотров за минуты. И он первый из российских рэперов, кто может похвастаться коллаборацией с Lil Pump (трек WATAFUK?!).

Моргенштерн, Алишер Алеев. Рэпер, русский рэп
Моргенштерн — суперзвезда сегодняшнего дня, поэтому понятно желание на нем по-быстрому заработать

Дата: Киев — 3.06.2021

Локация: Дворец спорта

Цена билетов: 490 — 1390 грн

Дата: Харьков — 4.06.2021

Локация: Дворец спорта

Цена билетов: 400 — 850 грн

Дата: Запорожье — 6.06.2021

Локация: Дворец спорта

Цена билетов: 350 — 750 грн

Баста

Василий Вакуленко, широко известный поклонникам под псевдонимами и проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0. Ранее — Баста Хрю, Баста Бастилио. Бывший участник групп "Уличные звуки" (1996), "Психолирик" (1997—1998), "Свободная зона" (2000—2001), Bratia Stereo (2011—2018). Считается одним из прародителей русского рэпа.

Баста, Василий Вакуленко
Баста. Василий Вакуленко давно стал народным рэпером

Дата: 25.06. — 26.06.2021

Локация: г. Киев, STEREO PLAZA

Цена билетов: 1000 — 1400 грн