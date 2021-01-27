Російський десант: концерти російських реперів в Україні у 2021 році

Кінець затишшя. Україна готується приймати популярних російських зірок репу у першій половині 2021 року.

Після тривалого концертного затишшя в Україні, навесні і влітку 2021 року столиця та інші українські міста готуються зустрічати реп-десант популярних російських виконавців. Так, в квітні в Києві запланований концерт Pharaoh, у травні — Noize MC і Скриптоніта, до яких варто додати два концерти виконавця Басти, тоді як на початку літа 2021 в Україну приїде найскандальніша знаменитість російського репу і кумир мільйонів підлітків СНД — Моргенштерн, який зробить тур Палацами спорту в Києві, Харкові та Запоріжжі.

У грудні 2020 року українське суспільство активно обговорювало топ-лист популярних серед українців кліпів за версією Google. З українських виконавців в десятку кращих потрапив тільки дует Монатіка з Вірою Брежнєвою, тоді як інші учасники рейтингу виявилися російськими виконавцями. Шосте і восьме місця дісталися зоряному кітч-реперу Моргенштерну.

Саме велика популярність в середовищі українських шанувальників зумовлює численні концерти російських музикантів, заплановані в Україні у наступному році.

"На цей реп-сегмент великий попит — ці артисти присутні у всіх наших чартах. Можна вимкнути російські канали і МУЗ-ТВ, але інтернет не вимкнеш. Люди запихають собі це в плей-листи, телефони. Якщо ці артисти на верхніх позиціях, то як їх не возити? — задається питанням Юрій Гулевич, експерт гастрольного ринку, співвласник PR-агентства "Дель Арте". — Вже дев'ять місяців український шоу-бізнес лежить. Потрібне підживлення! Наша музична індустрія зупинилася на рівні кінця 2019 року. Попит диктує пропозиція, а російські репери в тренді. Адже коли перед київським глядачем постає вибір: енний раз послухати "Бумбокс" чи піти на Басту, він, звичайно, вибере останнього", — вважає експерт.

З Юрієм Гулевичем погоджується і головний редактор Karabas Live: "Баста вже "розблокований" — дія заборони закінчилося, про що повідомила СБУ, з цими хіп-хоперами все в порядку. Моргенштерн — суперзірка сьогоднішнього дня, тому цілком зрозуміло бажання на ньому по-швидкому заробити".

Фокус зібрав анонси концертів російських реперів в Україні в 2021 році.

Pharaoh

Pharaoh — російський реп і хіп-хоп-виконавець. Екс-учасник Grindhouse і YungRussia, наразі — Ліді Dead Dynasty. Творче об'єднання Dead Dynasty, в якому перебуває Pharaoh, було учасником руху YungRussia, створеного музикантом з Уфи Boulevard Depo.

[ + – ] Pharaoh. 24-річний репер Гліб Голубина зарозумілий, загадковий, красивий і гламурний

Дата: 17.04.2021

Локація: м Київ, STEREO PLAZA

Ціна квитків: від 600 грн

Noize MC

Іван Алексєєв, більш відомий під сценічним псевдонімом Noize MС — російський музикант і реп-виконавець. Як стверджує сам музикант, псевдонім він вибрав під час виступів на шкільних дискотеках, де дешева апаратура завжди "шуміла" і "хрипіла", звідси й зʼявилося "MC Noize".

[ + – ] Noize MC. Іван Алексєєв виконує безкомпромісний, гостросоціальний реп

Дата: 14.05.2021

Локація: м Київ, STEREO PLAZA

Ціна квитків: 650 — 2200 грн

Cкріптоніт

Аділь Жалелов, більш відомий під сценічним псевдонімом Скриптоніт — знаменитий казахський виконавець і продюсер, засновник лейблу Musica36. Став відомим у 2013 році завдяки відеокліпу на пісню VBVVCTND, через півтора року випустив свій дебютний альбом "Будинок з нормальними явищами", який став одним з найбільш вдалих російськомовних реп-альбомів 2015 року.

[ + – ] Скриптоніт. Казахський репер Аділь Жалелов пронизливий в своїх текстах

Дата: 15.05.2021

Локація: м Київ, STEREO PLAZA

Ціна квитків: від 1000 грн

Моргенштерн

Міжнародна знаменитість, топовий блогер і музикант, репер нового часу Morgenshtern народився у 1998 році. А вже у віці 22 років заявив про себе на весь світ. Від нього божеволіють зірки TikTok в США, він закріпився в топах в YouTube та Instagram, а його провокативні відео набирають сотні тисяч переглядів за хвилини. І він перший з російських реперів, хто може похвалитися колаборацією з Lil Pump (трек WATAFUK?!).

[ + – ] Моргенштерн — суперзірка сьогодення, тому зрозуміло бажання на ньому по-швидкому заробити

Дата: Київ — 3.06.2021

Локація: Палац спорту

Ціна квитків: 490 — 1390 грн

Дата: Харків — 4.06.2021

Локація: Палац спорту

Ціна квитків: 400 — 850 грн

Дата: Запоріжжя — 6.06.2021

Локація: Палац спорту

Ціна квитків: 350 — 750 грн

Баста

Василь Вакуленко, відомий шанувальникам під псевдонімами і проектами Баста, Ноггано, N1NT3ND0. Раніше — Баста хрю, Баста Бастиліо. Колишній учасник гуртів "Вуличні звуки" (1996), "Психолірик" (1997-1998), "Вільна зона" (2000-2001), Bratia Stereo (2011-2018). Вважається одним з прабатьків російського репу.

[ + – ] Баста. Василь Вакуленко давно став народним репером

Дата: 25.06. — 26.06.2021

Локація: м Київ, STEREO PLAZA

Ціна квитків: 1000 — 1400 грн