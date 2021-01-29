В Бразилии сняли демонизирующий украинцев сериал (видео)

Действия сериала разворачиваются в Бригиде – вымышленном городе, который основали украинские иммигранты.

В Бразилии вышел сериал в жанре "фэнтези" под названием "Бездушные", в котором украинцы предстают в весьма интересном образе. Официальный выход сериала в жанре "фэнтези" состоялся в октябре 2020 года.

Сюжетная линия начинается с исчезновения молодой Галины в 1988 году в вымышленном городе Бригида, который основали украинские иммигранты.

Во время ее исчезновения в городе отмечали Ивана Купала. В результате трагедии праздник исключили из городского календаря. Однако спустя тридцать лет события повторяются.

Но в глаза больше всего бросается то, в како образе в сериале предстают украинцы. Так, в одной из сцен дети едят борщ, однако он больше похож на кровь, чем на любимое первое блюдо украинцев. Школьники всегда крайне официально обращаются к друг другу – например, по именам Роман и Иван.

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Также в сериале фигурирует старуха, которая использует традиционные украинские песни как заклинания.

По состоянию на сегодня снят первый сезон сериала. В нем десять серий, каждая длится от сорока минут до часа.

Как сообщалось ранее, Netflix выпустил сериал об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко.