Netflix выпустил сериал об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко (видео)
В 8-серийном документальном фильме рассказывают о технике и методах спецслужб на примере реальных историй.
Стриминговый сервис Netflix выпустил 8-серийный документальный фильм о методах работы спецслужб на примере реальных историй. Сериал получил название "Искусство шпионажа" ( англ. – Spycraft).
Он уже доступен к просмотру на Netflix.
Во второй серии сериала под названием "Смертельные яды" рассказывается об убийстве советскими спецслужбами лидера ОУН Степана Бандеры.
В фильме показано, как химики и инженеры КГБ разработали пистолет с ядовитым газом, из которого агент КГБ Богдан Сташинский 12 октября 1957 года убил в Мюнхене Степана Бандеру.
В этой же серии рассказывают историю отравлении третьего украинского президента Виктора Ющенко.
Сериал озвучили на английском, турецком и польском языках, и уже доступны субтитры на русском языке.
Напомним, на Netflix вышел первый фильм с полноценной украинской озвучкой — "Outside the Wire".