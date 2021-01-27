Netflix выпустил сериал об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко (видео)

В 8-серийном документальном фильме рассказывают о технике и методах спецслужб на примере реальных историй.

Стриминговый сервис Netflix выпустил 8-серийный документальный фильм о методах работы спецслужб на примере реальных историй. Сериал получил название "Искусство шпионажа" ( англ. – Spycraft).

Он уже доступен к просмотру на Netflix.

Во второй серии сериала под названием "Смертельные яды" рассказывается об убийстве советскими спецслужбами лидера ОУН Степана Бандеры.

В фильме показано, как химики и инженеры КГБ разработали пистолет с ядовитым газом, из которого агент КГБ Богдан Сташинский 12 октября 1957 года убил в Мюнхене Степана Бандеру.

В этой же серии рассказывают историю отравлении третьего украинского президента Виктора Ющенко.

Сериал озвучили на английском, турецком и польском языках, и уже доступны субтитры на русском языке.

[ + – ]

Напомним, на Netflix вышел первый фильм с полноценной украинской озвучкой — "Outside the Wire".