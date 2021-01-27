Netflix випустив серіал про вбивство Бандери та отруєння Ющенка (відео)

У 8-серійному документальному фільмі розповідають про техніку й методи спецслужб на прикладі реальних історій.

Стрімінговий сервіс Netflix випустив 8-серійний документальний фільм про методи роботи спецслужб на прикладі реальних історій. Серіал отримав назву "Мистецтво шпигунства" (англ. — Spycraft).

Він уже доступний для перегляду на Netflix.

У другій серії серіалу під назвою "Смертельні отрути" розповідається про вбивство радянськими спецслужбами лідера ОУН Степана Бандери.

У фільмі показано, як хіміки та інженери КДБ розробили пістолет з отруйним газом, з якого агент КДБ Богдан Сташинський 12 жовтня 1957 року вбив у Мюнхені Степана Бандеру.

У цій же серії розповідають історію отруєння третього українського президента Віктора Ющенка.

Серіал озвучили англійською, турецькою та польською мовами, і вже доступні субтитри російською мовою.

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Нагадаємо, на Netflix вийшов перший фільм із повноцінною українською озвучкою — "Outside the Wire".