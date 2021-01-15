На Netflix вышел первый фильм с полноценной украинской озвучкой - “Outside the Wire”

К фильму доступны как субтитры, так и профессиональная озвучка.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил о том, что события фильма развернутся на территории Украины.

"На Netflix вышел первый полнометражный фильм одновременно с украинской озвучкой и с субтитрами – Outside the Wire. И даже события фильма происходят в нашей стране… Уверен, динамика идет к увеличению сотрудничества между нами, поэтому ждем на пополнение библиотеки Netflix на украинском языке. И на новые съемки в Украине. Особенно лент про Украину в Украине", — сообщает министр.

[ + – ] Скриншот фильма Netflix

По данным 24tv.ua, озвучкой занималась Postmodern Production, которая раннее заключила контракт с Netflix о партнерстве.

Outside the Wire – научно-фантастический боевик, события в котором развернутся в недалеком будущем. По сюжету, пилот Томас Гарф объединяется в команду с военным-андроидом, чтобы спасти планету от ядерной угрозы.

Съемки картины происходили в Будапеште, но события фильма происходят в Украине. Премьера фильма произошла сегодня, 15 января.

Главную роль в фильме сыграет Энтони Маки, который будет военным-андроидом. Дамсон Идрис в роли Томаса Гарфа. Также в фильме снималась Эмили Бичем и Пилу Асбек.

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Напомним, ранее Netflix показал тизер-трейлер "Outside the Wire"

Ранее сообщалось, что две украинские студии озвучки "Так треба продакшн" и Postmodern Production стали партнерами Netflix.