Netflix снял фантастический боевик "Outside the Wire" с Энтони Маки в главной роли

Стриминговый сервис выложил тизер-трейлер своей новой картины про недалекое будущее, в котором Энтони Маки выступает в роли солдата-киборга.

Согласно сюжету главного персонажа вместе с напарником отправляют в некую военизированную зону, где им предстоит найти "устройство судного дня", передает engadget.

"В ближайшем будущем оператор беспилотника, отправленный в зону боевых действий, попадает в команду со сверхсекретным офицером-андроидом, выполняющим миссию по предотвращению ядерной атаки", — так описывают работу создатели фильма.

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Над картиной работает команда, которая ранее для Netflix выпустила фильмы "Бессмертная гвардия" и "Тайлер Рейк: операция по спасению".

Энтони Маки известен благодаря своей роли в фильмах всленной Marvel, где он исполнял роль "Сокола", а также в сериале "Видоизмененный углерод" (Такеши Ковач).

Премьера фильма "Outside the Wire" состоится на платформе Netflix 15 января 2021 года.

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