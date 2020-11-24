Новый сериал "Ход королевы" установил рекорд по количеству просмотров на Netflix (видео)

В течение 28 дней после премьеры сериал посмотрели 62 млн подписчиков сервиса.

Новый американский драматический мини-сериал "Ход королевы" (англ. The Queen’s Gambit), премьера которого на Netflix состоялась 23 октября 2020 года, установил рекорд сервиса по количеству просмотров. В течение 28 дней после премьеры его посмотрели 62 млн подписчиков.

Об этом сообщается в Twitter сервиса.

"Рекордные 62 миллиона домохозяйств решили посмотреть "Ход королевы" за 28 дней, что делает его самым популярным мини-сериалом на данный момент", – говорится в сообщении.

В Netflix добавили, что "Ход королевы" попал в топ-10 самых популярных сериалов сразу в 92 странах, а в 63 оказался на первой строчке.

Одноименный роман американского писателя Уолтера Тевиса, по которому снималось шоу, вошел в список бестселлеров New York Times спустя 37 лет после публикации, а поисковый запрос "как играть в шахматы" вырос до самых высоких за многие годы показателей.

О чем сериал?

Семь серий фильма рассказывают историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая стремится стать величайшим шахматистом мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью. Действие сериала начинается в середине 1950-х гг. и продолжается до 1960-x.

Восьмилетняя сирота Бет Хармон попадает в детдом после смерти матери. У девочки феноменальные математические способности, поэтому, когда местный дворник мистер Шайбел учит ее играть в шахматы, она легко его обыгрывает. Через несколько лет в детдоме Бет удочеряют супруги из Лексингтона. На тот момент девушка уже знает, чего хочет от жизни – стать гроссмейстером. Однако этому может помешать один факт – в детдоме у Бет возникла тяга к успокоительным средствам, которая позже превратилась в наркозависимость.

[ + – ]

Напомним, Netflix подписал с создателями Assassinʼs Creed контракт на создание трех проектов по видеоигровой вселенной — боевика, мультсериала и аниме. Авторы сериала обещают зрителям "эпическое и захватывающее развлечение".