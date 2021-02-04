Евровидение-2021. Почему Go_A не сможет спеть “Шум” в Роттердаме и кто выберет новую песню
Фокус узнал, как какие условия выставили музыкантам Go_A и как изменились условия проведения конкурса в связи с пандемией COVID-19.
Все заметнее творческая суматоха, связанная с международным песенным конкурсом "Евровидение-2021". Масла в огонь подлила победительница украинского нацотбора на "Евровидение-2020" электро-фолк-группа Go_A, которая год молчала, а теперь, наконец, выпустила новую композицию "Шум" и клип на нее.
Напомним, что организаторы из-за пандемии коронавируса всех прошлогодних победителей оставили прежними, но песня в этом году должна быть представлена новая. Поэтому уже ставшая хитовой песня Go_A "Соловей" не годится.
Как группа Go_A наделала много "Шума"
Свежая композиция Go_A "Шум" за пять дней набрала в YouTube 320 тысяч – это очень хорошие показатели. Участники группы и массовка в клипе в защитных костюмах и масках, как напоминание о ковидном карантине.
"Основа этой песни – обряд, который украинцы проводили весной: шумом призывал весну, – объясняет Фокусу идею клипа вокалистка коллектива Екатерина Павленко. – Это все проводилось коллективно. Считалось, что если что-то делать вместе, то общее желание обязательно сбудется. Поэтому большинство украинских обрядов было построено на каком-то коллективном заклинании. А по условиям карантина – нельзя приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра, поэтому мы решили для безопасности облачить нашу массовку в костюмы. Чтобы никто к нам не прицепился, что мы сейчас водим хороводы".
Однако, как объяснили сами музыканты, "Шум" не может представлять Украину в Роттердаме, потому что эта вещь – народная, а не оригинальная. Хотя и заглавная их нового альбома "Шум".
Ребята подготовили еще несколько композиций. Они все – на украинском языке.
"Мы будем петь однозначно на украинском. У нас в течение года были предложения от записывающих компаний, но главным их условием было: исполнять на английском языке. А мы принципиально хотели на родном. Поэтому контракт так и не подписали ни с одной из рекординговых компаний, – делится Павленко. – Но у нас уже готовы несколько песен для альбома "Шум". Там будет целая концептуальная история".
Формат отбора на Евровидение-2021
В прошлом году в Сети обсуждалось, что ребята запишут новые вещи и представят их на суд публики в виде миниконцерта по ТВ. Песня-победитель будет определена народным голосованием и жюри. Но формат отбора в этом году оказался более камерным.
"В каждой стране этот отбор может принимать разные формы. У нас создано специальное жюри, – рассказывает Фокусу Оксана Скибинская, глава украинской делегации "Евровидения-2021". – Состав такой: Джамала, Руслан Квинта, Евгений Филатов (The Maneken), Ярослав Лодыгин, Дмитрий Хоркин (два последних – члены правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, НОТУ – Ред). Ими будет выбрана композиция и презентована до 10 марта. Условий от организаторов не много: оригинальность трека; продолжительность до 3 минут. И эта песня должна быть опубликована не раньше 1 сентября прошлого года – в данном случае 2020-го".
Конкурс "Евровидение-2021" обязательно будет транслироваться на канале UA: Перший.
Из новейших условий от европейских организаторов известно, что начиная с 2021 года исполнителям будет разрешено использовать заранее записанный бэк-вокал. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество членов делегации и снизить техническую нагрузку на вещателя-организатора. Но это правило не обязательно.
"После "Евровидения-2021" это правило могут отменить, – подчеркивает Скибинская. – Основной вокал обязательно должен быть живым".
Сценарные варианты для Евровидения-2021
На сегодня известно четыре возможных способа проведения конкурса.
- Способ 1: конкурс будет проводиться так, как проводился ранее.
- Способ 2: конкурс будет проводиться, так как проводился ранее, но с условием социального дистанцирования.
- Способ 3: конкурс будет проводиться в Роттердаме, но с ограничениями; если делегации не смогут прилететь в Роттердам, то они смогут выступать по трансляции из своих стран.
- Способ 4: конкурс будет проводиться в Роттердаме, но если будет снова объявлен жесткий карантин, то Роттердам будет проводить конкурс без зрителей, а участвующие страны будут выступать в телестудиях своих стран. Таким способом уже прошло "Детское Евровидение-2020".
"В феврале организаторами будет определен один четырех сценариев. Мы готовимся к поездке в Роттердам. Когда определимся с песней, будем создавать номер. Если же поездки будут отменены, подготовим здесь выступление. В зависимости от ситуации и номера будет размер делегации", – говорит Оксана Скибинская.
Напомним, что конкурс "Евровидение-2021" пройдет на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны.