Євробачення-2021. Чому Go_A не зможе заспівати "Шум" в Роттердамі і хто вибере нову пісню

Фокус дізнався, які умови виставили музикантам Go_A і як змінилися умови проведення конкурсу через пандемію COVID-19.

Дедалі помітніше стає творча метушня, повʼязана з міжнародним пісенним конкурсом "Євробачення-2021". Масла у вогонь підлила переможець українського нацвідбору на "Євробачення-2020" електро-фолк-гурт Go_A, який рік мовчав, а тепер, нарешті, випустив нову композицію "Шум" і кліп на неї.

Нагадаємо, що організатори через пандемію коронавірусу всіх торішніх переможців залишили колишніми, але пісня цього року повинна бути представлена нова. Тому пісня Go_A "Соловей", що вже стала хітовою, не годиться.

Як гурт Go_A наробив багато "Шуму"

Свіжа композиція Go_A "Шум" за пʼять днів набрала в YouTube 320 тисяч — це дуже хороші показники. Учасники гурту і масовка в кліпі у захисних костюмах і масках, як нагадування про ковідний карантин.

[ + – ] Катерина Павленко, солістка гурту Go_A Фото: Скриншот

"Основа цієї пісні — обряд, який українці проводили навесні: шумом закликали весну, — пояснює Фокусу ідею кліпу вокалістка колективу Катерина Павленко. — Це все проводилося колективно. Вважалося, що якщо щось робити разом, то загальне бажання обовʼязково збудеться. Тому більшість українських обрядів було побудовано на якомусь колективному заклинанні. А за умовами карантину — не можна наближатися один до одного ближче, ніж на 1,5 метра, тому ми вирішили для безпеки вдягнути нашу масовку в костюми. Щоб ніхто до нас не причепився, що ми зараз водимо хороводи".

[ + – ] Композиція Go_A "Шум" — заголовна в новому альбомі

Однак, як пояснили самі музиканти, "Шум" не може представляти Україну в Роттердамі, тому що ця річ — народна, а не оригінальна. Хоча і заголовна їх нового альбому "Шум".

Гурт підготував ще кілька композицій. Вони всі — українською мовою.

"Ми співатимемо однозначно українською. У нас протягом року були пропозиції від записувальних компаній, але головною умовою було: виконувати англійською мовою. А ми принципово хотіли рідною. Тому контракт так і не підписали з жодною з рекордингових компаній, — ділиться Павленко. — Але у нас вже готові кілька пісень для альбому "Шум". Там буде ціла концептуальна історія".

Формат відбору на Євробачення-2021

У минулому році в Мережі обговорювалося, що гурт запише нові речі і представить їх на суд публіки в вигляді мініконцерту по ТБ. Пісня-переможець визначать народним голосуванням і журі. Але формат відбору цьогоріч виявився камернішим.

"У кожній країні цей відбір може приймати різні форми. У нас створено спеціальне журі, — розповідає Фокусу Оксана Скібінська, голова української делегації "Євробачення-2021". — Склад такий: Джамала, Руслан Квінта, Євген Філатов (The Maneken), Ярослав Лодигін, Дмитро Хоркін (два останніх — члени правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, НСТУ — Ред). Ними буде обрана композиція і презентована до 10 березня. Умов від організаторів небагато: оригінальність треку; тривалість до 3 хвилин. І ця пісня повинна бути опублікована не раніше 1 вересня минулого року — у цьому випадку 2020-го".

Конкурс "Євробачення-2021" обовʼязково транслюватиметься на каналі UA: Перший.

З найновіших умов від європейських організаторів відомо, що починаючи з 2021 року виконавцям буде дозволено використовувати заздалегідь записаний бек-вокал. Це зроблено для того, щоб зменшити кількість членів делегації і знизити технічне навантаження на мовника-організатора. Але це правило не обовʼязкове.

"Після "Євробачення-2021" це правило можуть скасувати, — підкреслює Скібінська. — Основний вокал обовʼязково повинен бути живим".

Сценарні варіанти для Євробачення-2021

Наразі відомо чотири можливі способи проведення конкурсу.

Спосіб 1: конкурс проводитиметься так, як проводився раніше.

конкурс проводитиметься так, як проводився раніше. Спосіб 2: конкурс проводитиметься, так як проводився раніше, але з умовою соціального дистанціювання.

конкурс проводитиметься, так як проводився раніше, але з умовою соціального дистанціювання. Спосіб 3: конкурс проводитиметься в Роттердамі, але з обмеженнями; якщо делегації не зможуть прилетіти в Роттердам, то вони зможуть виступати за допомогою трансляції зі своїх країн.

конкурс проводитиметься в Роттердамі, але з обмеженнями; якщо делегації не зможуть прилетіти в Роттердам, то вони зможуть виступати за допомогою трансляції зі своїх країн. Спосіб 4: конкурс проводитиметься в Роттердамі, але якщо буде знову оголошено жорсткий карантин, то Роттердам проводитиме конкурс без глядачів, а країни-учасник виступатимуть в телестудіях своїх країн. Таким способом вже пройшло "Дитяче Євробачення-2020".

"У лютому організаторами буде визначено один чотирьох сценаріїв. Ми готуємося до поїздки в Роттердам. Коли визначимося з піснею, будемо створювати номер. Якщо ж поїздки будуть скасовані, підготуємо тут виступ. В залежності від ситуації і номера буде розмір делегації", — говорить Оксана Скібінська.

Нагадаємо, що конкурс "Євробачення-2021" пройде на арені Ahoy в Роттердамі (Нідерланди) 18-го, 20-го і 22 травня. У конкурсі візьмуть участь представники 41 країни.