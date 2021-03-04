Режиссер фильма "На последнем дыхании" Жан-Люк Годар завершает карьеру

Кинорежиссер обещает закончить съемки двух своих последних фильмов.

Легендарный франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар заявил об уходе из кино.

Об этом он рассказал на видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале (Индия).

В частности, 90-летний основоположник современного французского кино сказал, что перед завершением кинокарьеры хотел бы закончить съемки двух последних фильмов, которые находятся сейчас на разных стадиях производства.

"Это завершение моей киножизни. Да, жизни как режиссера, но напоследок я написал два сценария, чтобы сказать: "До свидания, кино"", – заявил Годар.

По словам режиссера, эти два фильма имеют название "Смешные войны" и "Сценарий".

Жан-Люк Годар является лауреатом кинопремий "Оскар" (за вклад в развитие кинематографа), "Сезар", "Золотой лев" и "Золотой медведь". Он считается одним из основателей так называемой "французской новой волны" в кинематографе. С 1954 года он снял 75 картин. Среди которых: "На последнем дыхании", "Уик-энд", "Жить своей жизнью", "Банда аутсайдеров", "Мужское-женское" и "Маленький солдат".

В 2014 году Годар поставил экспериментальный 3D-фильм "Прощай, речь", удостоенный приза жюри Каннского кинофестиваля и ряда других наград. В 2018 году снял фильм "Книга образа".

А в 2018 году Жан-Люк Годар ответил отказом на предложение посетить музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге, объяснив это "условиями содержания" на то время политзаключенного Олега Сенцова.