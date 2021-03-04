Режисер фільму "На останньому диханні" Жан-Люк Годар закінчує кар'єру

Кінорежисер обіцяє закінчити зйомки двох своїх останніх фільмів.

Легендарний франко-швейцарський режисер Жан-Люк Годар заявив про відхід із кіно.

Про це він розповів на відеоконференції в рамках Міжнародного кінофестивалю в Кералі (Індія).

Зокрема, 90-річний засновник сучасного французького кіно сказав, що перед завершенням кінокар'єри хотів би закінчити зйомки двох останніх фільмів, які знаходяться зараз на різних стадіях виробництва.

"Це завершення мого кіножиття. Так, життя як режисера, але наостанок я написав два сценарії, щоб сказати:" До побачення, кіно"", — заявив Годар.

За словами режисера, ці два фільми мають назву "Смішні війни" та "Сценарій".

Жан-Люк Годар є лауреатом кінопремій "Оскар" (за внесок у розвиток кінематографу), "Сезар", "Золотий лев" і "Золотий ведмідь". Він вважається одним із засновників так званої "французької нової хвилі" в кінематографі. З 1954 року він зняв 75 картин. Серед яких: "На останньому диханні", "Вік-енд", "Жити своїм життям", "Банда аутсайдерів", "Чоловіче-жіноче" та "Маленький солдат".

У 2014 році Годар поставив експериментальний 3D-фільм "Прощавай, мова", удостоєний призу журі Каннського кінофестивалю та низки інших нагород. У 2018 році зняв фільм "Книга образу".

А в 2018 році Жан-Люк Годар відповів відмовою на пропозицію відвідати музей Ермітаж у Санкт-Петербурзі, пояснивши це "умовами утримання" на той час політв'язня Олега Сенцова.