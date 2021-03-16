От "Конформиста" до "Мечтателей": пять лучших фильмов Бернардо Бертолуччи (видео)

16 марта 2021 года Бернардо Бертолуччи исполнилось бы 80 лет. Легендарный режиссер не дожил до своего юбилея, и умер в ноябре 2018 года в Риме. Однако его фильмы стали классикой. Фокус выбрал пять лучших

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи родился в 1941 году в Парме в семье профессора истории искусств Аттилио Бертолуччи. Его отец также писал стихи и критические статьи к фильмам, он поощрял интерес Бернардо к фильмам и часто брал сына с собой на съемки.

Впервые кинокамеру в руки будущий режиссер взял еще в 1957 году. Однако рассматривал это скорей как хобби и начал обучение на философском факультете Римского университета. Все изменило знакомство с еще одним гением — Пьером Паоло Пазолини. В 1961 году Бертолуччи ассистирует ему на съемках фильма "Аккатоне", а в 1962 бросает университет и снимает свою дебютную картину "Костлявая кума".

Режиссер скончался 26 ноября 2018 года после продолжительной болезни. За свою долгую жизнь он удостоился множества премий и как режиссер, и как поэт — в частности, за свои литературные работы Бернардо Бертолуччи был удостоен итальянской Национальной литературной премии и премии Виареджо.

[ + – ] Бернардо Бертолуччи за работой Фото: ANSA

Фокус выбрал пять культовых фильмов режиссера. В свое время они скандализировали общество, получали награды и укрепляли славу своего создателя.

Конформист (1970)

[ + – ] "Конформист" Бернардо Бертолуччи - экранизация романа Альберто Моравиа

Это экранизация романа Альберто Моравиа о молодом аристократе, отрицающем свою сексуальную ориентацию и поступившем на службу к фашистам. Действие фильма разворачивается в 1938 году. Марчелло Клеричи получает задание ликвидировать итальянского профессора-антифашиста Квадри, однако при выполнении понимает, как государственное насилие похоже на сексуальное, жертвой которого герой оказался в детстве. В 1971 году картина была удостоена национальной итальянской кинонаграды Давид ди Донателло как лучший фильм года. Фрэнсис Форд Коппола назвал "Конформиста" первой классической лентой семидесятых годов, которая вдохновляла его, в том числе, во время работы над "Крестным отцом".

[ + – ] "Конформист" - кадр из фильма Фото: Кадр из фильма

Последнее танго в Париже (1972)

[ + – ] "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи скандализировало всю Европу

Скандальная эротическая кинолента, в свое время запрещенная к показу в Чили при Пиночете и в Испании при Франко. В родной для Бертолуччи Италии копии изымались из кинотеатров, а сам он получил условный срок. Действие фильма происходит в Париже конца 60-х. Это история отношений между 45-летним вдовцом и юной француженкой. Главные роли в фильме исполнили Марлон Брандо и Мария Шнайдер, которая позже заявляла, что не была готова к некоторым сценам, показанным в фильме, и после премьеры у нее началась депрессия и проблемы с наркотиками. Брандо также остался недоволен фильмом и больше никогда не снимался у Бертолуччи и избегал общения с ним.

[ + – ] "Последнее танго в Париже" - кадр из фильма Фото: кадр из фильма

Последний император (1987)

[ + – ] "Последний император": 9 "Оскаров", 4 "Золотых глобуса", 3 премии BAFTA

Самый "титулованный" фильм Бертолуччи, рассказывающий историю последнего китайского императора Пу И. Он стал императором в 1908 году в двухлетнем возрасте, однако после Синьхайской революции 1911 года, разрушившей империю Цин и приведшей к созданию Китайской Республики, был низложен, скрывался в японской концессии в Тяньцзине, пока по достижению 18 лет не был низложен вторично и не попал в лагерь "на перевоспитание". По особому распоряжению Мао Цзэдуна Пу И был освобожден в 1959 году и работал в пекинском ботаническом саду, как обычный гражданин. Фильм о трагической судьбе юного императора получил девять премий "Оскар", четыре "Золотых глобуса", три премии BAFTA и множество других наград. Примечательно, но, сделав исключение для Бертолуччи, китайское правительство впервые дало разрешение на съемки в Запретном городе в центре Пекина. В нем находится самый большой дворцовый комплекс мира, который был домом для китайских императоров начиная с XV века.

[ + – ] "Последний император" - кадр из фильма Фото: кадр из фильма

Маленький Будда (1993)

[ + – ] "Маленький Будда"

Сюжет этого фильма связан с буддизмом и жизнью Будды Гаутамы. Роль взрослого принца Гаутамы исполнил Киану Ривз. А первым зрителем, увидевшим картину, стал лидер тибетского буддизма Далай-Лама для которого режиссер устроил персональный премьерный показ в Париже. Фильм является адаптацией основных постулатов буддизма и рассказывает, как группа буддистских монахов под руководством Ламы Норбу ищет реинкарнацию его учителя Ламы Дордже. Поисковики находят троих детей, возможных перерождений — "преображений" этого учителя: мальчика из Сиэтла, бездомного из Катманду и девочку из знатной индийской семьи. Далее дети отправляются в Бутан, где подвергаются испытанию, чтобы выяснить, кто из них является истинной реинкарнацией.

[ + – ] "Маленький Будда" - кадр из фильма Фото: Кадр из фильма

Мечтатели (2003)

[ + – ] "Мечтатели" - поэтическое отражение парижской весны 1968

Фильм сделавший звездами актером Майкла Питта, Еву Грин и Луи Гарреля. Действие картины происходит в знаковый для мировой истории год — 1968, когда на улицах Парижа происходили студенческие протесты, который в итоге вылились в демонстрации, массовые беспорядки и почти всеобщую забастовку. События мая 1968 года в итоге привели к смене правительства и отставке президента Шарля де Голля. По сюжету молодой американец Мэттью (Майкл Питт) приезжает в Париж на учебу и встречает близнецов Тео и Изабель (Луи Гаррель и Ева Грин), которые погружают его в свой альтернативный мир искусства и кино, свободного от политических протестов. Примечательно, но роль Мэттью рассматривались также кандидатуры Леонардо Ди Каприо и Джейка Джилленхола. Ди Каприо отказался из-за занятости в картине "Авиатор", а Джилленхол из-за слишком откровенных сцен.