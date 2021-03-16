Від "Конформістів" до "Мрійників": п'ять найкращих фільмів Бернардо Бертолуччі (відео)

16 березня 2021 року Бернардо Бертолуччі виповнилося б 80 років. Легендарний режисер не дожив до свого ювілею, і помер у листопаді 2018 року в Римі. Однак його фільми стали класикою. Фокус обрав п'ять кращих.

Італійський режисер Бернардо Бертолуччі народився в 1941 році в Пармі в родині професора історії мистецтв Аттіліо Бертолуччі. Його батько також писав вірші та критичні статті до фільмів, він заохочував інтерес Бернардо до фільмів і часто брав сина із собою на зйомки.

Вперше кінокамеру в руки майбутній режисер взяв ще в 1957 році. Однак розглядав це скоріше як хобі й почав навчання на філософському факультеті Римського університету. Все змінило знайомство зі ще одним генієм — Пʼєром Паоло Пазоліні. У 1961 році Бертолуччі асистує йому на зйомках фільму "Аккатоне", а в 1962 кидає університет і знімає свою дебютну картину "Кістлява кума".

Режисер помер 26 листопада 2018 року після тривалої хвороби. За своє довге життя він удостоївся численних премій і як режисер, і як поет — зокрема, за свої літературні роботи Бернардо Бертолуччі був удостоєний італійської Національної літературної премії і премії Віареджо.

[ + – ] Бернардо Бертолуччі за роботою Фото: ANSA

Фокус обрав пʼять культових фільмів режисера. Свого часу вони скандалізували суспільство, отримували нагороди і зміцнювали славу свого творця.

Конформіст (1970)

[ + – ] "Конформіст" Бернардо Бертолуччі — екранізація роману Альберто Моравіа

Це екранізація роману Альберто Моравіа про молодого аристократа, що заперечує свою сексуальну орієнтацію і надійшов на службу до фашистів. Дія фільму розгортається в 1938 році. Марчелло Клерічі отримує завдання ліквідувати італійського професора-антифашиста Квадро, однак під час виконання розуміє, як державне насильство схоже на сексуальне, жертвою якого герой опинився в дитинстві. У 1971 році картина була удостоєна національної італійської кінонагороди Давид ді Донателло як кращий фільм року. Френсіс Форд Коппола назвав "конформістів" першою класичною стрічкою сімдесятих років, яка надихала його, зокрема, під час роботи над "Хрещеним батьком".

[ + – ] "Конформіст" — кадр із фільму Фото: Кадр из фильма

Останнє танго в Парижі (1972)

[ + – ] "Останнє танго в Парижі" Бернардо Бертолуччі скандалізувало всю Європу

Скандальна еротична кінострічка, свого часу заборонена до показу в Чилі за Піночета і в Іспанії при Франко. У рідній для Бертолуччі Італії копії вилучалися з кінотеатрів, а сам він отримав умовний термін. Дія фільму відбувається в Парижі кінця 60-х. Це історія стосунків між 45-річним вдівцем і юною француженкою. Головні ролі у фільмі виконали Марлон Брандо та Марія Шнайдер, яка пізніше заявляла, що не була готова до деяких сцен, показаних у фільмі, і після премʼєри у неї почалася депресія і проблеми з наркотиками. Брандо також залишився незадоволений фільмом і більше ніколи не знімався у Бертолуччі й уникав спілкування з ним.

[ + – ] "Останнє танго в Парижі" — кадр із фільму Фото: кадр из фильма

Останній імператор (1987)

[ + – ] "Останній імператор": 9 "Оскарів", 4 "Золотих глобуси", 3 премії BAFTA

"Найтитулованіший" фільм Бертолуччі, що розповідає історію останнього китайського імператора Пу І. Він став імператором у 1908 році в дворічному віці, однак після Синьхайської революції 1911 року, яка зруйнувала імперію Цін і призвела до створення Китайської Республіки, був позбавлений влади, переховувався в японській концесії в Тяньцзіні, поки після досягнення 18 років не був позбавлений влади вдруге і не потрапив до табору "на перевиховання". За особливим розпорядженням Мао Цзедуна Пу І був звільнений в 1959 році та працював в пекінському ботанічному саду, як звичайний громадянин. Фільм про трагічну долю юного імператора отримав девʼять премій "Оскар", чотири "Золоті глобуси", три премії BAFTA і безліч інших нагород. Варто зазначити, зробивши виняток для Бертолуччі, китайський уряд вперше дав дозвіл на зйомки в Забороненому місті в центрі Пекіна. У ньому знаходиться найбільший палацовий комплекс світу, який був домом для китайських імператорів починаючи з XV століття.

[ + – ] "Останній імператор" — кадр із фільму Фото: кадр из фильма

Маленький Будда (1993)

[ + – ] "Маленький Будда"

Сюжет цього фільму повʼязаний з буддизмом і життям Синьхайської революції. Роль дорослого принца Гаутами зіграв Кіану Рівз. А першим глядачем, який побачив картину, став лідер тибетського буддизму Далай-Лама для якого режисер влаштував персональний премʼєрний показ у Парижі. Фільм є адаптацією основних постулатів буддизму і розповідає, як група буддистських ченців під керівництвом Лами Норбу шукає реінкарнацію його вчителя Лами Дордже. Пошуковики знаходять трьох дітей, можливих перероджень — "перетворень" цього вчителя: хлопчика із Сіетла, бездомного з Катманду та дівчинку зі знатної індійської сімʼї. Далі діти вирушають в Бутан, де піддаються випробуванню, щоб зʼясувати, хто з них є істинною реінкарнацією.

[ + – ] "Маленький Будда" — кадр із фільму Фото: Кадр из фильма

Мрійники (2003)

[ + – ] "Мрійники" — поетичне відображення паризької весни 1968

Фільм зробив зірками акторів Майкла Пітта, Еву Грін та Луї Гарреля. Дія картини відбувається в знаковий для світової історії рік — 1968, коли на вулицях Парижа відбувалися студентські протести, які врешті вилилися в демонстрації, масові заворушення і майже загальний страйк. Події травня 1968 року зрештою призвели до зміни уряду та відставки президента Шарля де Голля. За сюжетом молодий американець Метью (Майкл Пітт) приїжджає в Париж на навчання і зустрічає близнюків Тео й Ізабель (Луї Гаррель та Ева Грін), які занурюють його в свій альтернативний світ мистецтва та кіно, вільного від політичних протестів. Цікаво, але на роль Метью розглядалися також кандидатури Леонардо Ді Капріо та Джейка Джилленгола. Ді Капріо відмовився через зайнятість в картині "Авіатор", а Джилленгол через занадто відверті сцени.