Красивая и строптивая. Феномен украинского шансона — 1% блатняка, 99% — лирики

Что такое украинский шансон, какое отношение к его появлению имеет Александр Вертинский и почему коллеги по сцене причисляют к певцам этого жанра Олега Винника и Олю Полякову

Пожалуй, самым коротким и полным определением шансона является формулировка Константина Казанского, французского автора-исполнителя болгарского происхождения и аранжировщика французских альбомов Высоцкого. Он говорит, что шансон — это музыка вокруг слов. То есть главный акцент сделан на поэзии. Что же касается музыкальной составляющей, то это разные формы народной песни: городской романс, тюремные баллады, сатирические куплеты.

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С улицы — в кабак, или Откуда взялся жанр шансон

В энциклопедии значится: "Шансон (фр. chanson — песня) — это французская эстрадная песня в стиле кабаре". Кабаре — небольшие кафе на Монмартре, где была музыкальная программа. Сам жанр шансона появился в Париже в конце XIX века после запрета петь на площадных ярмарках. Так народная эстрада переместилась в кафе-шантаны. Первая звезда жанра — Аристид Брюан (1851–1925), исполнявший сентиментальные и сатирические стихи о жизни низов под минимальное инструментальное сопровождение — фортепьяно или аккордеона. У него немало композиций о несчастных проститутках, официантках, сиротах. В текстах использовал элементы арго — языка парижской шпаны. У Брюана был броский имидж: широкополая черная шляпа, черный велюровый костюм, красный шарф. Его образ запечатлел выдающийся художник Тулуз-Лотрек на своих афишах, которые теперь причислены к шедеврам.

[ + – ] Парижский кафе-шантан: рассадник "богемной атмосферы"

Брюан, исполняя вещи о нищих, разбогатеет за восемь лет, уедет путешествовать, купит особняк, заведет прислугу и будет возиться в саду. Но в 1923 году триумфально вернется на сцену и в 72 года даст концерт в Париже — его песни, оказывается, не забыли. Звездами основанного им направления потом станут Эдит Пиаф, Ив Монтан, Шарль Азнавур и Сальваторе Адамо.

Александр Вертинский: первый киевский шансонье

В 1925 году в Париже объявится русский шансонье — наш киевлянин Александр Вертинский (1889–1951 гг.). В Киеве он пел в костюме Пьеро (на лице белый грим), потом предстал в образе аристократа в смокинге. Полный минимализм на сцене: Вертинский и рояль с аккомпаниатором — все!

Шансон — это музыка вокруг слов автор-исполнитель, композитор Константин Казанский

Первый концерт дал в 1915-м. Ранние песни посвятил звезде немного кино — украинке Вере Холодной (актриса родом с Полтавщины, девичья фамилия — Левченко): "Маленький креольчик", "Ваши пальцы пахнут ладаном", "Лиловый негр". Кто смотрел популярный телефильм "Место встречи изменить нельзя", вспомнит, как Владимир Высоцкий в роли Жеглова эффектно исполнил фрагмент из последней песни, саккомпанировав себе на фортепьяно: "И, может быть, в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подавал манто".

Отметим, что в центре большинства песен Вертинского была судьба женщины (как и у основателей жанра — французов): "Безноженька", "Кокаинетка", "Бал Господен". Не только в пафосном или трагичном стиле, но и в ироничном: "Как хорошо без женщин и без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют" ("Без женщин").

[ + – ] Аристократ песни. Первый русский шансонье киевлянин Александр Вертинский выступал в смокинге

Сбежав от большевиков в 1920 году, уже к ­1925-му Вертинский оказался в Париже, где стал безумно популярен, толкнув жанр шансона на еще несколько шагов вперед. На его выступлениях в ресторане "Казбек" на Монмартре были Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Грета Гарбо, принц Уэльский, Ротшильды и Морганы. Вертинский завораживал зрителей элегантной манерой исполнения, усиливая впечатление при помощи жестов и мимики и как бы "показывая" героев своих композиций.

Бардовская песня

В конце 1950-х и в 1960-е годы в СССР первыми в романсовой манере а-ля Вертинский стали сочинять Булат Окуджава и Александр Галич на семиструнных гитарах. Окуджава сильно повлиял на Высоцкого, который в начале карьеры написал и спел под ту же семиструнку несколько десятков ярких блатных песен, используя воровской сленг.

Украинский шансон гораздо в меньшей степени заточен на блатняк. В нем криминальной тематики — один процент, а в россий­ском — пятьдесят шансонье Александр Яременко

По всей стране появились Клубы самодеятельной песни (КСП), где в основном сочиняли на туристические темы. Лидером этого направления стал Юрий Визбор. А в ­1980-х зажглась новая звезда на небосклоне авторской песни, как тогда называли этот жанр, — Александр Розенбаум, который, как и Высоцкий, помимо серии стилизованных блатных композиций, создал песенные циклы: "казачьи", "военные", "питерские" и т. д.

Русский шансон

Чтобы блатняку придать официальный статус, в середине 1990-х продюсер из Санкт-Петербурга Александр Фрумин ввел термин "русский шансон", хотя понятие chanson russe существовало еще со времен Вертинского и обозначало поющих на русском эмигрантов, которые выступали и записывались во Франции. Например, Алеша Дмитриевич (1913–1986) — зажигательный русский певец цыганского происхождения, его называли "Цыганский король русского Парижа".

Теперь же с этим термином связывали исполнителей на криминальную тематику, в первую очередь популярного тверского барда Михаила Круга. Появились российские радиостанции, специализирующиеся на этом материале, — "Ночное такси" и "Шансон". В 1998 году стартовало и "Радио Шансон" (Украина).

[ + – ] Легенда шансона. Владимир Высоцкий был в СССР самым популярным "поющим поэтом"

Если для Круга ориентиром был Высоцкий, то его подражатели породили коммерческий блатняк, где было немало проходных артистов, умело использующих штампы шансона. На сегодня этот поток схлынул.

Украинский шансон: красивая и строптивая

В 1990-х от русского шансона отпочковался украинский — со своими характерными особенностями. У наших исполнителей творчество гораздо меньше связано с блатной тематикой. В 1992–1993 годах появились две песни, с которых и начался украинский шансон. Это "Киевлянка" Гарика Кричевского и "Соколята" Вячеслава Хурсенко.

В нашем шансоне часто история крутится вокруг женщины. В этих песнях каждая наша Роксолана хочет найти своего султана Сулеймана певица Аня Жулина

Сам Кричевский не любит теоретизировать, поэтому в комментарии Фокусу был предельно краток: "Честно говоря, для меня шансон — это просто условное название для музыки со смыслом, песен, в которых есть содержание". В его ответе есть прямая отсылка к определению, что "шансон — это музыка вокруг слов", то есть основное в таких композициях — содержание.

Разберем содержание "Киевлянки". В припеве там такие строки: "Киевлянка, киевлянка, киевляночка — ни путана, ни воровка, ни цыганочка, а простая украиночка красивая. Киевлянка, киевляночка строптивая". Это что же, лирический герой Гарика до приезда в столицу представлял, что киевлянки поголовно путаны и воровки? Нет, конечно. Тогда откуда взялся такой поэтический казус? Возможно, Кричевский этой строкой отказался использовать в своей песне заезженные штампы шансона, согласно которым в песне обязательно должны присутствовать перечисленные категории роковых дам. Зато он точно характеризует реальную жительницу столицы как красивую и строптивую. Запомним эту характеристику. По сюжету "простая украиночка" изменила мужу с лирическим героем, супруг застукал их и начал "тяжелый и ненужный разговор".

В беседе с Фокусом Кричевский отмечает важную черту шансона — в песне речь часто идет от первого лица, и неважно, происходила рассказываемая история с автором на самом деле или это просто его фантазии.

[ + – ] Автор знаковой "Киевлянки". Для Гарика Кричевского шансон — условное название для музыки со смыслом

Сюжет песни "Соколята" Хурсенко начинается с того, что лирического героя бросила жена, оставив ему двоих сыновей:

"Крутилось пір’я на вітру, і я згадав негоду ту, в яку мене моя любов покинула. Виймали жала із грудей очата двох моїх дітей, і вся моя любов на них рікою хлинула".

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Хоть эта вещь от первого лица, но вдова артиста Ольга Хурсенко (певец ушел из жизни в ­2009-м в возрасте 43 лет, упав в воду на рыбалке из-за комы, вызванной сахарным диабетом) уверяет, что песня написана под впечатлением от рассказа личной истории известного певца Василия Зинкевича, который в одиночку воспитывал двух сыновей. И хоть женщина в этой щемящей песне упоминается один раз, ее поступок и реакция на него — смысловой центр хита. Услышав на конкурсе "Песенный вернисаж" эту композицию, растроганная София Ротару отдала ее автору Гран-при.

Наш ответ Моргенштерну

В российском шансоне тема криминала стала исчезать только в 2008–2009 годах с появлением Стаса Михайлова и Елены Ваенги. Но у наших звезд шансона, который часто можно услышать на "Радио Шансон" (Украина), сильная лирическая составляющая была изначально. Один из популярных украинских шансонье — Александр Яременко, он автор 800 песен. Несмотря на тематическое разнообразие его песен, наиболее популярны у него именно лирические композиции: "Снежная королева" ("Словно неприступная дева, Снежная глядит королева"), "Ее Величество Женщина" ("Ты даже мне не скажешь прости, а просто поиграешь со мной"), "Гуляю сам" ("Та-ри-ри-ри та-ри-ри-рам , разбито сердце напополам, та-ри-ри-ри та-ри-ри-рам, сегодня пью и гуляю сам").

[ + – ] Александр Яременко. Украинский шансонье делает в своих песнях упор на лирику

"Да, у меня в песнях упор на лирику. Украинский шансон действительно гораздо в меньшей степени заточен на блатняк, — рассказывает Фокусу Яременко. — В украинском шансоне криминальной тематики — один процент, а в российском — пятьдесят". Певец обращает внимание на то, что у жанра появилось много ответвлений: "Сейчас все микшируется. Есть уже рок-шансон, рэп-шансон, поп-шансон. В последнем, например, работает Олег Винник". По его словам, сейчас в Украине создают "Клуб шансона", под маркой которого хотят организовывать фестивали, конкурсы, концертные туры.

"Нужно развивать разные направления шансона, сохраняя нравственные постулаты. Надо же создавать альтернативу Моргенштерну, — усмехается певец. — Иначе мы потеряем юные поколения, которые сейчас блуждают в потемках, не понимая, что такое хорошо, а что такое плохо. Такой ориентир может дать музыка. "Клуб шансона" призван донести до слушателей, что шансон сегодня — это не блатные песни, это гораздо шире". Но сделать это непросто. По признанию музыканта, "жанр шансона консервативен, хотя "Радио Шансон" и "Радио Пятница" ищут новые формы, чтобы захватить большую аудиторию".

Каждой Роксолане — по Сулейману

У кого в творчестве фонтанирует лирика, так это у шансонье Михаила Грицкана. В его хите "Обниму" звучит: "Милая, милая, жадная и нежная, ты моя, ты моя целая Вселенная". Хоть и Вселенная, но жадная… Здесь кроется та же формула, открытая Гариком Кричевским: красивая и строптивая. А в песне "Дай Ду Дай" такая характеристика дамы сердца: "Ты мой девятый вал!" То есть накроет так накроет.

[ + – ] Воспеватель дам. Михаил Грицкан признался, что женщина занимает первую и главную роль в его песнях

"В украинском шансоне очень много чувства, — признается Фокусу Михаил Грицкан. — Я так и говорю на своих концертах: женщина для меня — не вторая половинка, а первая. Потому что именно женщина дарит жизнь на Земле. Женщина — это нерв, переживание, трепетность. На ней все сходится. Поэтому женщина занимает первую и главную роль в моих песнях".

По поводу "жадная и нежная" он со смехом замечает: "Украинки — лучшие женщины мира. Они самые красивые, но и самые своенравные. Мы начинам день с женщиной и заканчиваем его с ней. Но мы не подкаблучники, мы не подчиняемся им, а любим их. Александр Вертинский, Петр Лещенко — это все у нас в культурном коде". Грицкан тоже отмечает современную вездесущность шансона: "Мне кажется, что 80 процентов того, что есть вообще сегодня на украинской эстраде, это шансон. Те же Олег Винник и Оля Полякова".

Что же касается исполнительниц в украинском шансоне, то познакомим Фокус с Аней Жулиной, выдавшей в 2019 году хит "Женщина в шоколаде". Там звучит: "Женщина в шоколаде с очень солидным дядей знает, за что он платит и даже очень кстати". Но, несмотря на некоторую прагматичность лирической героини, там есть и такой пассаж: "Она властна, к жизни ей нужен особый подход. Она дразнит, но рано или поздно уйдет". Формула Кричевского "красивая и строптивая" работает и здесь.

[ + – ] Женщина в шоколаде. Аня Жулина имеет яркий сценический образ женщины, понимающей, чего она хочет от жизни

"Согласна, что в нашем шансоне часто история крутится вокруг женщины, — делится с Фокусом Аня Жулина. — Но я хочу корректировки в понимании героини моей песни. Что такое "женщина в шоколаде"? Я считаю, что героиня песни — это интеллигентная образованная женщина, понимающая, что она хочет от жизни и делающая свой выбор. И ей нужен достойный мужчина рядом, который может заплатить, но не обязательно деньгами, а своим вниманием, временем и возможностями. Это, конечно, ироничная песня. Между мной как исполнительницей и лирической героиней — большое расстояние".

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Так или иначе, в массе композиций национального шансона вырисовывается образ украинки — очаровательной, но своенравной. И это является его отличительной чертой. Образ женщины, которая, по словам Жулиной, ищет своего мужчину.

"В этих песнях каждая наша Роксолана хочет найти своего султана Сулеймана", — делает остроумный вывод Аня. И с этим трудно не согласиться.