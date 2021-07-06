Автор музыки к "Гладиатору" и "Ворону": умер Дживан Гаспарян всемирно известный мастер игры на дудуке

Армянский музыкант выступал с Ереванским филармоническим оркестром, известными джазовыми музыкантами и даже принял участие в Евровидении в 2010 году

Скончался армянский музыкант и композитор, всемирно известный мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Ему было 92 года. Об этом пишет Meduza.

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О смерти музыканта сообщил его внук — Дживан Гаспарян-младший.

"Этой ночью мир понес невообразимую потерю. Пишу с большой болью о моей великой потере. Пусть он покоится с миром", – написал внук музыканта на своей странице в Facebook.

Дживан Гаспарян родился 12 октября 1928 года в деревушке Солак, неподалеку от города Раздан . Когда Дживан был маленьким, его мать скончалась, а отец пропал на фронте. Дживан попал в детдом, где самостоятельно начал обучаться игре на дудуке — армянском музыкальном духовом инструменте. Также он освоил игру на зурне и шви – армянских разновидностях свирели и флейты.

[ + – ] Дживана Гаспаряна называли "королем дудука"

"Почему я начал играть на дудуке, даже не знаю. У меня в семье не было музыкантов. Разве что отец хорошо пел старые песни. Голос у него был очень хороший. А когда я в первый раз услышал дудук, мне очень понравилось, как звучит этот инструмент, какой у него красивый тембр. И я начал учиться играть. Дудук — это же душа человека, его история, его молитва", — рассказывал Дживан Гаспарян.

Он учился, слушая старых мастеров и пытаясь повторить их манеру игры. В 1948 году Дживан стал участником ансамбля национальной песни и танца. В том же году состоялось его первое профессиональное выступление с Ереванским филармоническим оркестром в качестве солиста.

Позже Дживан гастролировал с ансамблем "Березка", получил четыре медали ЮНЕСКО.

[ + – ] Дживан Гаспарян с внуком и Уиллом Смитом

[ + – ] Дживан Гаспарян с внуком

Несколько раз гастролировал по всему миру с небольшим ансамблем, исполняющим армянскую народную музыку. Гаспарян работал со многими музыкантами, включая таких, как Серж Танкян, Лайонел Ричи, Питер Гэбриел, Ханс Циммер, Брайан Мэй, Борис Гребенщиков и другими.

Принимал участие в записи саундтреков к фильмам "Ворон", "Гладиатор" и "Ронин".

[ + – ] Играет Дживан Гаспарян

А 27 мая 2010 года выступил с певицей Евой Ривас на конкурсе песни "Евровидение-2010".

В последние годы Дживан проживал в США.