Автор музики до "Гладіатора" і "Ворона": помер Дживан Гаспарян всесвітньо відомий майстер гри на дудук

Вірменський музикант виступав з Єреванським філармонічним оркестром, відомими джазовими музикантами і навіть взяв участь у Євробаченні в 2010 році

Помер вірменський музикант і композитор, всесвітньо відомий майстер гри на дудук Дживан Гаспарян. Йому було 92 роки. Про це пише Meduza.

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Про смерть музиканта повідомив його онук — Дживан Гаспарян-молодший.

"Цієї ночі світ поніс неймовірну втрату. Пишу з великим болем про мою велику втрату. Нехай він спочиває з миром", — написав онук музиканта на своїй сторінці у Facebook.

Дживан Гаспарян народився 12 жовтня 1928 року в селі Солак, неподалік від міста Раздан. Коли Дживан був маленьким, його мати померла, а батько зник на фронті. Дживан потрапив у дитбудинок, де самостійно почав навчатися грі на дудуці — вірменському музичному духовому інструменті. Також він освоїв гру на зурні та шві — вірменських різновидах сопілки і флейти.

[ + – ] Дживана Гаспаряна називали "королем дудука"

"Чому я почав грати на дудуці, навіть не знаю. У мене в родині не було музикантів. Хіба що батько добре співав старі пісні. Голос у нього був дуже хороший. А коли я вперше почув дудук, мені дуже сподобалося, як звучить цей інструмент, який у нього гарний тембр. І я почав вчитися грати. Дудук — це ж душа людини, його історія, його молитва", — розповідав Дживан Гаспарян.

Він навчався, слухаючи старих майстрів і намагаючись повторити їхню манеру гри. У 1948 році Дживан став учасником ансамблю національної пісні й танцю. У тому ж році відбувся його перший професійний виступ з Єреванським філармонічним оркестром як соліста.

Пізніше Дживан гастролював з ансамблем "Берізка", отримав чотири медалі ЮНЕСКО.

[ + – ] Дживан Гаспарян з онуком і Віллом Смітом

[ + – ] Дживан Гаспарян з онуком

Кілька разів гастролював по всьому світу з невеликим ансамблем, який виконував вірменську народну музику. Гаспарян працював із багатьма музикантами, враховуючи таких, як Серж Танкян, Лайонел Річі, Пітер Ґебріел, Ганс Циммер, Браян Мей, Борис Гребенщиков та іншими.

Брав участь у записі саундтреків до фільмів "Ворон", "Гладіатор" і "Ронін".

[ + – ] Грає Дживан Гаспарян

А 27 травня 2010 року виступив зі співачкою Євою Рівас на конкурсі пісні "Євробачення-2010".

В останні роки Дживан проживав у США.