Запрещенный Моргенштерн похвастался, что якобы приехал в Украину (фото)

Запрещенный в Украине музыкант Моргенштерн рассказал, в Украине он проводит медовый месяц со своей невестой Диларой.

Российский рэпер Моргенштерн, внесенный в "черный список" Минкульта, опубликовал видеоролик со своего медового месяца из Украины. Но нет никаких доказательств, что исполнитель въехал на территорию нашей страны. Об этом Mоргенштерн похвастался он в своем Instagram.

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Запрещенный в Украине российский исполнитель Моргенштерн опубликовал видеоролик, где он позирует со своей невестой Диларой на фоне поля подсолнухов.

По словам рэпера Моргенштерна, он находится на территории Украины, несмотря на запрет Службы безопасности.

"Медовый месяц продолжается. Мы в Украине", — заявил довольный исполнитель Моргенштерн, позируя на фоне поля подсолнухов.

Больше никаких видеороликов, которые подтверждали бы нахождение запрещенного российского артиста на территории Украины, музыкант в своем Instagram не опубликовал.

[ + – ] Моргенштерн в Украине

Ранее Фокус рассказывал, что Моргенштерн попал в черный список Минкульта. Соответствующий приказ появился 29 апреля. В черный список Минкульта российский рэпер Моргенштерн попал по инициативе Службы безопасности Украины. Ему был запрещен въезд на территорию Украины.

Также Фокус сообщал, что рэпер Моргенштерн подал в суд на СБУ. Российский рэпер Алишер Моргенштерн намерен судиться с СБУ в Окружном админсуде Киева с целью оспорить запрет на въезд на территорию Украины. По словам запрещенного исполнителя, ему незаконно запретили въезд в Украину, и он попытается оспорить внесение его имени в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.