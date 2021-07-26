MONATIK даст концерт на Кипре. "Альфа" разыгрывает поездку "все включено"

MONATIK в рамках своего тура «Made With Love And Rythm» даст серию концертов за границей – и начнет артист с выступлений в Германии, на Кипре и в Турции. Как выиграть поездку на шоу певца на солнечном Кипре от Альфа-Банка Украина и Mastercard?

Концертный тур MONATIK в самом разгаре. После масштабных шоу в Днепре, Харькове, Одессе и эксклюзивного зажигательного шоу в Киеве начнется международная часть тура – сначала Беларусь, потом несколько концертов в Турции, на Кипре и в Берлине. Альфа-Банк разыгрывает билеты на шоу звезды на Кипре, которое состоится 25 сентября в Лимассоле.

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Что разыгрывают. Это поездка на двоих на Кипр, которая включает прямой авиаперелет, проживание в отеле уровня 4–5 звезд, трансферы и медстраховку.

Но главное – два билета на концерт MONATIK в Лимассоле 25 сентября. И эксклюзивная возможность попасть на бекстейдж и лично пообщаться с артистом.

Как выиграть. Для участия в акции вам нужна карта Mastercard от Альфа-Банка Украина и немного везения.

В розыгрыше принимают участие все клиенты Альфа-Банка Украина, которые в период проведения акции (до 31 августа 2021 года) оплатили картой Mastercard от «Альфы» хотя бы одну покупку от 50 грн.

Если у вас еще нет карты Mastercard, ее можно оформить за 5 минут в цифровом банке Sense SuperApp без визита в отделение. Как это сделать:

• установите на смартфон цифровой банк Sense SuperApp, или откройте его на своем смартфоне, если ранее устанавливали;

• выберите любую карту Mastercard, дебетовую или кредитную;

• если это будет первая карта «Альфы», то пройдите быструю идентификацию через видеочат или приложение Дія. И готово!

Карту можно сразу активировать и добавить в Apple Pay или Google Pay, чтобы начать рассчитываться ею за покупки. Если нет возможности добавить в цифровой кошелек, то можно заказать доставку пластика «Новой почтой» или курьером.

Чем больше покупок с картой Mastercard от «Альфы», тем больше шансов на выигрыш. Акция уже стартовала с 15 июля и продлится по 31 августа 2021 года.