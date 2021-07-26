MONATIK дасть концерт на Кіпрі. "Альфа" розігрує поїздку "все включено"

MONATIK у рамках свого туру «Made With Love And Rythm» дасть серію концертів за кордоном – і почне артист з виступів у Німеччині, на Кіпрі та в Туреччині. Як виграти поїздку на шоу співака на сонячному Кіпрі від Альфа-Банку Україна і Mastercard?

Концертний тур MONATIK у самому розпалі. Після масштабних шоу в Дніпрі, Харкові, Одесі та ексклюзивного запального шоу в Києві розпочнеться міжнародна частина туру — спочатку Білорусь, потім кілька концертів у Туреччині, на Кіпрі та в Берліні. Альфа-Банк розігрує квитки на шоу зірки на Кіпрі, яке відбудеться 25 вересня в Лімасолі.

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Що розігрують. Це поїздка на двох на Кіпр, яка включає прямий авіапереліт, проживання в готелі рівня 4-5 зірок, трансфери і медстраховку.

Але головне — два квитки на концерт MONATIK в Лімасолі 25 вересня. І ексклюзивна можливість потрапити на бекстейдж та особисто поспілкуватися з артистом.

Як виграти. Для участі в акції вам потрібна картка Mastercard від Альфа-Банку Україна і трохи везіння.

У розіграші беруть участь усі клієнти Альфа-Банку Україна, які в період проведення акції (до 31 серпня 2021 року) оплатили карткою Mastercard від «Альфи» принаймні одну покупку від 50 грн.

Якщо у вас ще немає картки Mastercard, її можна оформити за 5 хвилин у цифровому банку Sense SuperApp без візиту до відділення. Як це зробити:

• встановіть на смартфон цифровий банк Sense SuperApp, або відкрийте його на своєму смартфоні, якщо раніше встановлювали;

• виберіть будь-яку картку Mastercard, дебетову або кредитну;

• якщо це буде перша картка «Альфи», то пройдіть швидку ідентифікацію через відеочат або застосунок Дія. І готово!

Картку можна відразу активувати і додати до Apple Pay або Google Pay, щоб почати розраховуватися нею за покупки. Якщо немає можливості додати цифровий гаманець, то можна замовити доставку пластика «Нової поштою» або курʼєром.

Чим більше покупок з карткою Mastercard від «Альфи», тим більше шансів на виграш. Акція вже стартувала з 15 липня і триватиме до 31 серпня 2021 року.