Умерла актриса Татьяна Жукова-Киртбая, звезда "Моей прекрасной няни" и "Москва слезам не верит"

Татьяна была также известна, как пани Ядвига из популярного советского телепроекта "Кабачок 13 стульев"

Советская и российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая более 90 ролей в кино и на телевидении, скончалась 9 августа, ей был 81 год. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-службе театра "Содружество актеров Таганки", где актриса работала с 1992 года, рассказали, что Жукова-Киртбая заболела, будучи в отпуске, и не пережила болезнь.

[ + – ] Татьяна Жукова-Киртбая в последние годы

"Я очень скорблю. Это была редкая чистота души, она очень выделялась среди своих коллег. Я смотрела на нее еще на первых спектаклях, и в ней была эта актерская уникальность. Жукова-Киртбая была ни на кого не похожа. Она — человек-диалог. Была очень щедрой и скромной, хорошим партнером на съемочной площадке", — отметила Ольга Волкова, исполнившая в ситкоме "Папины дочки" одну из ролей.

Жукова-Киртбая известна по ролям пани Ядвиги в телепроекте "Кабачок 13 стульев", коллеги героини Ирины Муравьевой по химчистке Полины в кинофильме "Москва слезам не верит", Фроси Жихаревой из популярного сериала Папины дочки".

[ + – ] Татьяна Жукова-Киртбая в "Кабачке 13 стульев" Фото: Скриншот

Позже актриса снималась в сериалах "Счастливы вместе", "Воронины", "Братья по обмену" и "Отель Элеон".

Последним проектом для актрисы стало продолжение комедийного сериала о волейболе "Дылды-2", вышедшее на экраны в марте 2021 года.

Татьяна Жукова-Киртбая родилась в Москве в 1939 году. В школьные годы она училась у знаменитого театрального режиссера Сергея Штейна. После окончания школы поступила в ГИТИС, а через четыре года уехала работать в новосибирский театр "Красный факел". Вернувшись в столицу, актриса работала в Театра на Таганке.

Дебютировала Татьяна Жукова-Киртбая в далеком 1966 году, исполнив одну из ролей в фильме-спектакле "Тебе, юность!".