Померла актриса Тетяна Жукова-Кіртбая, зірка "Моєї прекрасної няні" і "Москва сльозам не вірить"

Тетяна була також відома, як пані Ядвіга з популярного радянського телепроекту "Кабачок 13 стільців"

Радянська і російська актриса Тетяна Жукова-Кіртбая, яка зіграла більше 90 ролей в кіно і на телебаченні, померла 9 серпня, їй був 81 рік. Про це повідомляє ТАСС.

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У пресслужбі театру "Співдружність акторів Таганки", де актриса працювала з 1992 року, розповіли, що Жукова-Кіртбая захворіла, будучи у відпустці, і не пережила хворобу.

[ + – ] Тетяна Жукова-Кіртбая в останні роки

"Я дуже сумую. Це була рідкісна чистота душі, вона дуже вирізнялася з-поміж своїх колег. Я дивилася на неї ще на перших виставах, і в ній була ця акторська унікальність. Жукова-Кіртбая була ні на кого не схожа. Вона — людина-діалог. Була дуже щедрою і скромною, хорошим партнером на знімальному майданчику", — зазначила Ольга Волкова, яка виконала в ситкомі "Татусеві дочки" одну з ролей.

Жукова-Кіртбая відома за ролями пані Ядвіги у телепроекті "Кабачок 13 стільців", колеги героїні Ірини Муравйової по хімчистці Поліни в кінофільмі "Москва сльозам не вірить", Фросі Жихарьової з популярного серіалу "Татусеві дочки".

[ + – ] Тетяна Жукова-Кіртбая в "Кабачку 13 стільців" Фото: Скриншот

Пізніше актриса знімалася в серіалах "Щасливі разом", "Вороніни", "Брати по обміну" і "Готель Елеон".

Останнім проектом для актриси стало продовження комедійного серіалу про волейбол "Здоровило-2", що вийшов на екрани у березні 2021 року.

Тетяна Жукова-Кіртбая народилася в Москві у 1939 році. У шкільні роки вона навчалася у знаменитого театрального режисера Сергія Штейна. Після закінчення школи вступила в ГІТІС, а через чотири роки поїхала працювати в новосибірський театр "Червоний факел". Повернувшись до столиці, актриса працювала в Театрі на Таганці.

Дебютувала Тетяна Жукова-Кіртбая у далекому 1966 році, виконавши одну з ролей у фільмі-виставі "Тобі, юність!".