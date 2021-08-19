Афганская суперзвезда Ариана Саид бежала из Кабула в грузовом самолете США (фото, видео)

На родине певице грозила смерть из-за ее поддержки афганских женщин и критики Талибана. Ранее ее не раз угрожали убить и преследовали.

36-летняя афганская эстрадная певица, феминистка и общественный деятель Ариана Саид, являющаяся в родной стране настоящей суперзвездой, сообщила подписчикам в Instagram, что ей удалось покинуть Кабул в грузовом американском самолете, который за один раз вывез из столицы Афганистана 640 человек после того, как в город вошли талибы.

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Артистка, которая всегда выступала против Талибана, критикуя их за попрание прав женщин и жестокость, рисковала быть казненной, если бы попала в руки боевиков.

"В одном из недавних интервью я сказала, что буду "последним солдатом, покинувшим Родину"… и, что интересно, именно это и произошло. Я надеюсь и молюсь, чтобы в результате недавних изменений, по крайней мере, мои прекрасные люди смогли начать жить мирной жизнью, не опасаясь террористов-смертников и взрывов. 🤲🏼 Мое сердце, мои молитвы и мои мысли всегда будут с вами!", – написала артистка своим 1,3 миллионам подписчиков в соцсети, опубликовав снимок из переполненного самолета.

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Она поблагодарила всех, кто переживал за нее и молился, и пообещала в дальнейшем рассказать о том, что видела.

"Я здорова и жива, и после пары незабываемых ночей я достигла Дохи, Катар, и жду своего возможного рейса домой в Стамбул. После того, как я вернусь домой, и мой разум и эмоции вернутся в нормальное состояние из мира неверия и шока, у меня есть много историй, которыми я могу с вами поделиться".

Позже на ее странице появилось видео, на котором она спит в самолете. Из подписи следует, что она направляется в Турцию.

"Она заснула в тот момент, когда положила голову, сразу после того, как мы сели в самолет, который должен был вылететь из Дохи, Катар. Я просто смотрел на нее и вспоминал, как храбро и бесстрашно она справлялась с самыми последними, самыми трудными и самыми опасными моментами своей жизни. Мне нужно многое написать, но мы должны скоро отправиться в путь, который станет еще одним рейсом из недавнего путешествия, которое в какой-то момент казалось нашим конечным пунктом назначения. Для вас и для многих других она могла бы быть просто артисткой с красивым голосом и выдающимся талантом. Но для меня она бесстрашный чемпион, который много раз был образцом для подражания даже для меня. Я пока позволю ей спокойно поспать, потому что скоро ей будет что рассказать", – отметил в подписи певец Хасиб Сайед, который был рядом с ней в момент побега из Кабула.

[ + – ] Ариана Саид возвращается домой в Стамбул

Ариана Саид родилась в Кабуле в пуштунской семье, и когда ей исполнилось восемь лет, ее родные переехали в Пакистан, а затем бежали в Швейцарию от войны. Сейчас они проживают в Лондоне, а сама артистка поселилась в Стамбуле (Турция).

В 2008 году начинающая певица представила свой первый клип на песню MashAllah, однако настоящая слава пришла к ней после выхода песни Afghan Pesarak в 2011 году. После успеха она решила вернуться в Афганистан, где стала одной из самых популярных исполнительниц. В ее арсенале – награда от Aryana Television Awards. Кроме того, Ариана может похвастаться наградой Afghan Icon, полученной в 2017 году. Тогда же она стала лучшей певицей страны и получила звание "Голос Афганистана".

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Саид была судьей в талант-шоу "Афганская звезда" и "Голос Афганистана". Она признавалась, что ей угрожали физической расправой за то, что она защищает права женщин, и во время съемок одного из сезонов телешоу ей буквально пришлось жить в заключении в гостевом доме. Она рассказывала о том, что ее грозились разорвать на куски, отрезать ей голову и тому подобное.

Ранее мы писали, что на шасси того же самолета, на котором из Кабула улетела артистка, погиб молодой афганский футболист.